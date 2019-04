Victor Juc: Scenariul alegerilor anticipate este unul cu cea mai mare probabilitate de realizare

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a declarat sceptic in privinta formarii unei majoritati parlamentare intre socialisti si democrati dupa discutiile avute marti cu liderii celor doua formatiuni, in conditiile in care Blocul ACUM (Partidul Actiune si Solidaritate /PAS/ plus Partidul 'Platforma…

- CHIȘINAU, 22 mart – Sputnik. Directorul Institutului de Cercetari Juridice, Politice și Sociologice, Victor Juc, și-a exprimat opinia cu privire modul în care ar putea fi constituit organul executiv al țarii în cadrul noului Parlament. © Sputnik / Miroslav Rotari Cine sunt cei 101…

- Partidul Socialiștilor a venit cu o reacție privind declarațiile unor partide politice care au acces in Parlament referitor la negocierile pentru formarea unei coaliții de guvernare. PSRM spune ca este prematur sa se faca declarații și sa se inceapa negocierile, in contextul in care Curtea Constituționala…

- CHIȘINAU, 25 feb – Sputnik. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a declarat ca nu exclude organizarea în țara a alegerilor anticipate, a declarat luni, în cadrul unui briefing, președintele formațiunii, Zinaida Greceanîi. Potrivit acesteia, socialiștii…

- Principalii doi adversari ai premierului israelian Benjamin Netanyahu au anuntat joi ca au infiintat o alianta cu scopul de a obtine o victorie in alegerile legislative anticipate de la 9 aprilie, relateaza AFP.

- Partidul Socialistilor constata ca, in ultima perioada, apar mari semne de intrebare fata de legitimitatea alegerilor parlamentare din 24 februarie. Intr-o conferinta de presa tinuta in ultima saptamana de campanie electorala, reprezentantii PSRM au spus ca alegatorii sunt corupti la greu de unii concurenti…

- Dupa opt ani în care nu a realizat nimic și nu și-a îndeplinit nicio promisiune electorala, chiar daca a avut șansa sa o faca, Partidul Socialiștilor, în pragul unei înfrângeri usturatoare la alegerile parlamentare, a lansat un atac nedemn la adresa altor formațiuni…

- Adi Cimpeanu, primarul comunei gorjene Runcu, este situat pe unul dintre ultimele locuri in sondajul PSD Gorj pentru primaria Targu Jiu, spune Dan Ilie Morega, președintele Institutului de Analize si Investigatii Publice si Politice...