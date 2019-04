Prin capodopera sa ''Notre-Dame de Paris'', scriitorul Victor Hugo a initiat miscarea care a salvat, in secolul al XIX-lea, catedrala pariziana, aflata la acea vreme in pericol de a fi abandonata, a explicat pentru AFP istoricul Adrien Goetz. "Romanul 'Notre-Dame de Paris', publicat in 1831, este cel care a demarat procesul de constientizare a starii in care se afla catedrala in acea epoca'', a explicat istoricul, membru al Academiei de Arte Frumoase, autorul prefetei romanului in editia publicata de Folio-Classique. "Notre-Dame trecuse prin Revolutie, Imperiu,…