Victor Dancila a fost abordat pe Facebook de un internaut care l-a intrebat de ce n-a purtat cravata la ceremonia ocazionata de preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene.

Fiul premierului in functie al Romaniei a stat in loja principala a Ateneului Roman joi, 10 ianuarie, la ceremonia de inaugurare a presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Victor Dancila, in calitate de functionar la Curtea de Conturi, acolo unde a fost angajat pe 29 ianuarie 2018, in ziua in care mama sa a depus juramantul de investire in functia de prim-ministru al Romaniei,…