Stiri pe aceeasi tema

- Șefa interimara a DNA, Anca Jurma, confirma, intr-o declarație data pentru stiripesurse.ro, ca protejata Laurei Codruța Kovesi, procurorarea Florentina Mirica, a inregistrat discuția purtata in biroul sau. Anca Jurma sustine, intr-un raspuns la o solicitare a stiripesurse.ro, ca discutia cu Florentina…

- Procurorul șef al DNA sustine, intr-un raspuns la o solicitare la STIRIPESURSE.RO, ca discutia cu Florentina Mirica, aparuta in spatiul public, a avut ca scop cautarea unor cai de revitalizare a activitatii DNA, mentionand ca nu i s-a cerut acordul pentru inregistrarea convorbirii, in birou nefiind…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pe cauțiune, pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 14.12.2018, a inculpatului TANASESCU DAN, director executiv in cadrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni seara, la Antena 3, ca Laura Codruta Kovesi trebuie sa plece de la Parchetul General inapoi la DIICOT Sibiu, ca urmare a adoptarii ordonantei de urgenta de modificare a legilor justitiei."Daca are grad de parchet de tribunal, cu siguranta…

- "Vad ca se ocupa alții de mine, nu poți sa mai ai nicio certitudine ca ce spui intr-o reuniune de partid ramane acolo. Sunt inregistrari din ședințe cu primari. Nu sunt inregistrarile integrale, sunt trunchiate.", a spus Adrian Țuțuianu la emisiunea lui Victor Ciutacu. Razboiul continua in PSD,…

- Secția pentru procurori a CSM a amanat pentru 7 noiembrie discuția privind acțiunea disciplinara formulata de IJ pe numele Laurei Codruța Kovesi, care a fost cercetata in urma inregistrarilor aparute in spațiul public, din timpul unei ședințe de lucru. Și Marius Iacob este vizat in aceasta lucrare,…

- O angajata a postului vamal, amplasat în incinta Aeroportului International Chisinau, a fost retinuta aseara de catre procurorii anticoruptie si ofiterii CNA, fiind banuita de pretindere si luare de mita. Potrivit denuntatorului, banii ar fi fost pretinsi de la un cetatean strain…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, intr-o declaratie difuzata luni seara de Antena 3, ca el si familia sa au fost ascultati inca din anul 2008, el precizand ca a cerut Parchetului interceptarile realizate in cazul sau si i s-a spus ca acestea au fost distruse, nefiind relevante…