Executivul a pus in dezbatere publica proiectul de OUG obliga operatorii de telefonie sa colecteze si furnizeze datele de identificare ale celor care au cumparat cartele prepay. Astfel, cei care vor cumpara astfel de cartele vor fi obligați sa iși dea datele personale, dar acestea vor fi folosite doar in cazul in care vor suna la 112.

Victor Ciutacu constata ca ceea ce nu s-a reușit prin reținerea lui Toni Grebla, pe vremea cand era judecator la CCR, dupa ce Curtea a decis ca este neconstituționala o astfel de lege, se intampla sub guvernarea PSD și ALDE, partide care și-au asumat, intr-o…