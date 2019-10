Stiri pe aceeasi tema

- Filosoful Mihai Sora reactioneaza, dupa cateva zile in care a fost analizat si criticat, la scandalul public iscat de aparitia sa intr-o reclama Emag, vorbind despre libertate. Sora promite ca va lamuri chestiunile controversate din trecutul sau, inclusiv despre perioada in care a lucrat in Ministerul…

- Filosoful Mihai Șora a afirmat, intr-o postare pe Facebook, ca ”vom vorbi pe indelete despre vremurile de odinioara”, referindu-se la controversele legate de trecutul sau și de relația cu regimul comunist, aparute dupa lansarea clipului publicitar pentru compania eMag. Postarea lui Mihai Șora incepe…

- "Intrebarea cheie este asta. Daca este adevarat despre libertate, idealuri, cum a fost cu cizma comunista, intrebarea este daca a luat sau nu bani de la firma de publicitate. Au mai fost astfel de reclame cu intalniri de partid, cum erau chinuiti pionierii, facute in registru comic. Dar acelea erau…

- Fiul filosofului Mihai Șora, Tom Șora, sare in apararea tatalui sau și incearca sa explice controversele din jurul acestuie. Tom Șora susține ca tatal sau a facut parte din randurile comuniștilor francezi, dar este vorba despre cei din Rezistența Franceza, nu cei trimiși de la Moscova. De asemenea,…

- Catalin Ivan, candidat la alegerile prezidențiale, solicita retragerea reclamei unui magazin online in care apare și filosoful Mihai Șora. El susține ca videoclipul incalca principiile informarii corecte și face propaganda electorala mascata.„Cer oficial Consiliului Național al Audiovizualului…

- Ca exponent al regimului comunist din anii ’50 și angajat al Ministerului de Externe condus de Ana Pauker, Mihai Șora a fost partaș la una dintre cele mai mari crime culturale produse vreodata impotriva poporului roman. Ana Pauker a ordonat distrugerea zilnica prin ardere a 40 de metri liniari de…

- „O batjocura adusa memoriei martirilor și eroilor anticomuniști”. Fosta deținuta politic Niculina Moica a dezvaluit, Podul.ro , ca deja celebra reclama care-l are ca protagonist pe Mihai Șora reprezinta „0 minciuna mizerabila” și „o batjocura adusa memoriei martirilor și eroilor anticomuniști”. „Eu…

- Clipul in care filosoful Mihai Șora explica cum a suferit ororile comunismului a generat foarte multe discuții in mediul virtual. Adrian Papahagi ii amintește lui Șora ca a fost membru al Partidului Comunist Francez și apoi funcționar in Ministerul de Externe al Romaniei, condus de Ana Pauker.Citește…