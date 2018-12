Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii in recrutare si economistii atrag atentia asupra unui fenomen care are loc in piata fortei de munca. Mai exact, este vorba despre un comportament neobisnuit pe care il au, in ultima vreme, tot mai multi angajati: dispar de la job ca...

- E OFICIAL! ZILE LIBERE de Sarbatori: Guvernul mareste minivacanta de Craciun si Revelion pentru bugetari. Calendar LIBERE 2019 Guvernul va adopta, in ședința de Guvern de joi, o hotarare privind declararea zilelor de 24 și 31 decembrie zi libere pentru angajații din sectorul bugetar, a anuntat premierul…

- Cei peste 430 de angajați ai Direcției Silvice Gorj vor beneficia și anul acesta de prime și tichete cadou cu ocazia sarbatorilor de iarna. Astfel, fiecare salariat va primi 300 de lei in bani și 540 lei sub forma de tichete cadou. Pe langa faptul ca acestea sunt unele mai mari decat anul trecut, fiecare…

- Jeremy Lee, un lucrator intr-o fabrica de cherestea din Australia, era un angajat model. Nu a lipsit nicio zi de la munca in 3 ani, iar angajatorul sau i-a recunoscut meritele si sarguinta. Aceste calitati nu a impiedicat compania sa-l concedieze...

- ZILE LIBERE 2019: Din pacate, anul viitor, o treime dintre aceste zile vor cadea in weekend. Angajatii care sunt nevoiti sa lucreze in zilele considerate libere, vor primi, conform prevederilor legale in vigoare, un bonus la salariu, aceste zile fiind platite dublu. Citeste si Legea Pensiilor…

- Desenele animate poate ca te-au invațat engleza, poate te-au inspirat, poate te-au motivat. Dar și așa e un detaliu pe care nu il știai și e valabil pentru Bugs Bunny, Jerry, ciocanitoarea Woody și multe altele. Bugs Bunny e un iepure antropomorfizat. Adica, are aptitudini umane, dar ramane un iepure.…