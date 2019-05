Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului anunța ca s-a sesizat din oficiu și va cere informatii de la Autoritatea Electorala Permanenta și de la ministerele de Externe și Interne privind modul in care s-a desfașurat votarea in dispora.

- Avocatul Poporului s a sesizat din oficiu si va solicita informatii de la autoritatile implicate, in legatura cu modul in care s a desfasurat votul in diaspora, cu ocazia alegerilor euro parlamentare. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 7 si art. 36 din Constitutia Romaniei privind…

- Teodor Meleșcanu și-a cerut scuze, luni, fața de romanii din Diaspora care nu au putut vota la alegerile europarlamentare și referendum din cauze cozilor care s-au format la urne. Ministrul de Externe a anunțat ca a dispus o ancheta in țarile unde au existat astfel de probleme la secțiile de...

- Intr-o petitie online, initiata de comunitatea Declic si semnata deja de aproape 70.000 de oameni, se cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, considerat responsabil dupa ce zeci de mii de romani din diaspora nu au putut vota la alegerile europarlamentare si la referendumul pe Justitie.

- O petitie online prin care se cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, a fost initiata de Declic, duminica, dupa ce mii de romani din diaspora nu au putut sa voteze din cauza proastei organizari de la Bucuresti. In cateva ore, peste 60.000 de oameni au semnat petitia si numarul acestora…

- Rareș Bogdan a declarat, duminica seara, ca a înregistrat o plângere penala împotriva ministrului de Externe, Teodor Meleșcanu, și a ministrului de Interne, Carmen Dan, din cauza modului în care au fost organizate alegerile europarlamentare în diaspora.”Astazi…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat ca va formula plangere penala impotriva ministrului de Externe, Teodor Meleșcanu: „Este revoltator cum sunt umiliți romanii din diaspora”. La majoritatea secțiilor de votare din strainatate, romanii stau la coada pentru a-și exprima opțiunile politice.

- Seful statului a fost intampinat de liberalii Alina Gorghiu si Marilen Pirtea si s-a intalnit la intrarea in sala de plen cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu premierul Viorica Dancila, cu care s-a salutat. Printre participantii la sedinta se numara fostii presedinti ai Romaniei…