Victor Ciorbea intră în scenă: Avocatul Poporului s-a autosesizat în cazul votului din diaspora Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și va solicita informații de la autoritățile implicate, in legatura cu modul in care s-a desfășurat votul in diaspora, cu ocazia alegerilor euro-parlamentare. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 7 și art. 36 din Constituția Romaniei privind romanii din strainatate și dreptul de vot, se arata intr-un comunicat al institutiei. Demersul este urmarea apariției mai multor informații și critici in presa privind modul in care s-a desfașurat procesul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

