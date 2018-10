Stiri pe aceeasi tema

Senatorul PNL Iulia Scantei a anunțat ca va cere conducerii partidului sa sesizeze Birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului pentru declanșarea procedurii parlamentare de revocare din funcție a lui Victor Ciorbea, "ca urmare a incalcarii de catre acesta, cu rea-credința, a atribuțiilor…

- Senatorul PNL Iulia Scantei a anunțat ca va cere conducerii partidului sa sesizeze Birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului pentru declanșarea procedurii parlamentare de revocare din funcție a lui Victor Ciorbea, "ca urmare a incalcarii de catre acesta, cu rea-credința, a atribuțiilor…

- Liderii USR au mers la Avocatul Poporului pentru a-i cere sa sesizeze Curtea Constitutionala pentru OUG pe legile justitiei. Celor de la USR li s-a spus ca Victor Ciorbea si-a luat doua saptamani de concediu si nu a delegat dreptul de a ataca la CCR Ordonantele de Urgenta unui subaltern din cadrul institutiei.

- Senatorii au aprobat proiectul de lege care ii va permite Avocatului Poporului sa-si cumuleze atat indemnizatia, cat si pensia speciala, atat timp cat este in timpul mandatului. Asta inseamna ca Victor Ciorbea ar urma sa primeasca peste 36.000 de lei pe luna. Victor Ciorbea a fost acuzat in repetate…

- Pensie speciala pentru Avocatul Poporului, dupa modelul judecatorilor de la Curtea Constitutionala. Senatorii au votat, luni, proiectul de lege care ii va permite Avocatului Poporului sa-si cumuleze atat indemnizatia, cat si pensia speciala, atat timp cat este in timpul mandatului. Proiectul care modifica…

- Liberalii au depus miercuri la Avocatul Poporului solicitarea de sesizare a Curții Constituționale asupra OUG privind rectificarea bugetara, despre care afirma ca a fost emisa "in mod neconstituțional și nelegal de Cabinetul Dancila", potrivit Mediafax.

- Se intenționeaza ca ordonantele de urgenta ale Guvernului sa fie supuse controlului de constitutionalitate inainte de intrarea in vigoare. 'Chiar la inceputul acestei sesiuni parlamentare am dezbatut si am aprobat si vom initia, probabil saptamana viitoare, o modificare a legii CCR, prin care urmarim…