Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, alaturi de Mircea Criste, Adjunct și Emma Turtoi, Șef Serviciul Contencios Constituțional, s-au intalnit cu un grup de persoane, care au organizat, luni, o acțiune de protest in fața sediului instituției. In cadrul discuțiilor, protestatarii s-au aratat nemulțumiți,…

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, s-a intalnit cu un grup de persoane, care au organizat, luni, o actiune de protest in fata sediului institutiei, pe agenda discutiilor aflandu-se evenimentele din 10 august, din Piata Victoriei, dar si ordonantele referitoare la infiintarea Fondului Suveran de Investitii…

- "Acesta se numeste jaf! Dancila si Teodorovici, impinsi de la spate de Dragnea si sub privirea ingaduitoare a lui Tariceanu, au savarsit cea mai mare samavolnicie impotriva Romaniei, emitand ordonanta de urgenta privind infiintarea Fondului Suveran de Investitii", a scris Basescu pe Facebook. Potrivit…

- Fostul presedinte Traian Basescu considera ca OUG privind infiintarea Fondului Suveran de Investitii este „jaf” si solicita ca Victor Ciorbea sa atace ordonanta la CCR. „Acesta se numeste JAF ! Dancila si Teodorovici, impinsi de la spate de Dragnea si sub privirea ingaduitoare ale lui Tariceanu, au…

- Protestarii #Rezist au facut circ in fața casei Avocatului Poporului, Victor Ciorbea. Aceștia au pus in scena un pamflet in fața casei lui Ciorbea in care satirizeaza activitațile acestuia.Citește și: SURSE Spirite INCINSE in PSD - Liviu Dragnea vrea doua ședințe CEx: una politica, alta privind…

- Atac fara precedent a fostului premier Dacian Ciolos, la adresa Avocatului Poporului, Victor Ciorbea: „O sa ii taiem pensia!”, a anuntat acesta, in urma atitudinii lui Ciorbea, care a decis sa plece din tara, in vacanta, imediat dupa ce Guvernul a adoptat Ordonanta privind modificarea legilor justitiei.…

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, ar fi plecat in concediu de odihna, in plin scandal legat de Ordonanța de Urgența care modifica legile justiției, informeaza Realitatea TV.Citește și: SURSE - Liviu Dragnea, calcule cu miza mare: se coace o mutare de amploare in Guvern și in PSD Avocatul…

- Data fiind promulgarea și imediata publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a acestei legi, precum și iminenta sa intrare in vigoare, la trei zile de la publicare, și deoarece unele dintre masurile legislative cuprinse sunt contrare recomandarilor Comisiei de la Veneția sau GRECO și pun in pericol…