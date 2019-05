Amatorilor le reamintesc un lucru de altfel cunoscut de catre președintele partidului și de catre primul-ministru (atunci șefa delegației PSD): salvarea guvernului in fața valului uriaș de proteste din ianuarie 2017 se datoreaza unei acțiuni elaborata și implementata de mine, in contextul in care la București nu mai raspundea nimeni la telefon, ca și cum guvernul și partidul incetasera sa existe", a declarat europarlamentarul PSD Victor Boștinaru.