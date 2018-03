Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Judecatoriei Sectorului 5 au respins, joi, cererea de eliberare conditionata formulata de Victor Becali. Fostul impresar poate depune o noua solicitare de eliberare conditionata pe 27 august 2018.

- Ancheta demarata dupa ce Florin Mircea Buliga și-a macelarit familia a scos la iveala o alta informație trista despre acesta. Potrivit celor mai noi detalii, asasinul avea foarte multe probleme, inclusiv cu legea. Polițiștii au aflat ca acesta a fost condamnat la inchisoare in urma cu 11 ani. Florin…

- • Instanța decide daca merita sau nu ELIBERAREA condiționata Dupa ce a petrecut trei ani și jumatate dupa gratii, el fiind prins in flagrant de ofițerii de la Crima Organizata și de procurorii DIICOT Targu Jiu și acuzat de proxenetism in vara lui 2014, minerul lacatuș de la Cariera Roșiuța…

- RESPINS…Condamnat, in 2015, la 7 ani de inchisoare intr-un dosar de trafic de tigari, fostul politist de frontiera Iurie Volceanov va mai sta o perioada in inchisoare. Si asta dupa ce magistratii Tribunalului Vaslui au respins cererea de eliberare conditionata propusa de Comisia de eliberari din cadrul…

- Banca Nationala a Romaniei a respins miercuri cererea grupului ungar OTP de autorizare a achizitiei Bancii Romanesti de la grupul elen National Bank of Greece (NBG), decizie fara precedent la un asemenea nivel, potrivit publicației ZF.ro. Avizul negativ al BNR pentru preluarea Bancii Romanesti franeaza…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Galați i-au condamnat definitiv pe doi tineri, trimiși in judecata de procurorii DIICOT pentru trafic de minori. Magistrații au schimbat incadrarea juridica in proxenetism in forma continuata și l-a condamnat pe Cornel L. la 7 ani si 469 zile inchisoare, iar pe Alin…

- Judecatoria Sectorului 5 a respins miercuri cererea depusa de fostul senator Dan Voiculescu de a beneficia si el, in baza legii recursului compensatoriu, de recalcularea zilelor de inchisoare executate, desi a fost eliberat conditionat.Magistratii au respins, ca inadmisibila, o contestatia…

- Magistrații din Suceava au dat o prima sentința intr-un dosar de viol in grup. Autorii sunt patru persoane din etnie roma din Șcheia și Balaceana. Toți au mai avut probleme cu legea. Victima este o femeie in varsta de 60 de ani, care a fost batjocorita de indivizi in prezența soțului ei. Inainte sa…

- Instanța a decis in aceasta dupa amiaza ca Ioan Becali poate fi eliberat condiționat la doar doua saptamani dupa ce a fost din nou condamnat cu executare, in dosarul "Mita pentru judecatoare", anunța Digi24.ro. Sursa citata anunța ca decizia nu este definitiva și poate fi atacata. Cererea fostului impresar,…

- Fostul impresar Ioan Becali a cerut Judecatoriei Slobozia eliberarea conditionata, urmand ca solicitarea sa se discute luni. Cererea de eliberare vine la doar doua saptamani dupa ce acesta a revenit in spatele gratiilor, fiind condamnat la trei ani de inchisoare dupa ce a mituit-o pe judecatoarea Geanina…

- Magistratii au motivat decizia de liberare conditionata a afaceristului Alin Simota, aflat in inchisoare din luna iulie a anului trecut, dupa ce timp de un an si jumatate a fost pe lista urmaritilor internationali. Solutia nu este, deocamdata, definitiva.

- Rapidul are din nou probleme dupa ce Judecatoria Sectorului 1 a respins cererea de acordare a personalitații juridice a celor de la Academia Rapid 2017. Giuleștenii au 5 zile la dispoziție pentru apel, decizia nefiind una definitiva. In prima faza, la 14 februarie, Judecatoria Sectorului 1 a amanat…

- Curtea Suprema a respins astazi cererea depusa de Elena Udrea, prin avocatii sai, de recuzare a magistratului Ionut Matei, cel care a devenit membru al completului de judecata pentru dosarul Gala Bute la finele lunii ianuarie. Urmatorul termen in acest dosar va fi in 28 martie.

- La termenul de luni de la ICCJ al apelului dosarului Gala Bute, in care fostul ministru Elena Udrea este acuzat de fapte de coruptie, apararea acesteia a cerut, in instanta, recuzarea judecatorului Ionut Matei, cel mai nou membru al completului de judecata, insa cererea i-a fost...

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au condamnat-o pe judecatoarea Geanina Terceanu la 7 ani de inchisoare pentru ca a primit mita 220.000 de euro ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la ultimul…

- Dupa moartea lui Dinu Patriciu, fiicele miliardarului, Ana și Maria, i-au deschis proces fratelui lor vitreg, Andrei Alexandru Stefan. Ele cereau evacuarea acestuia din casa in care locuia dupa decesul tatalui sau vitreg. Ana și Maria au pierdut procesul deschis la Judecatoria Sectorului 1, Andrei …

- Magistratii instantei supreme au decis condamnarea lui Darius Valcov, in prezent consilier in aparatul de lucru al prim-ministrului Viorica Dancila, la 8 ani de inchisoare cu executare in dosarul in care, in calitate de fost primar al Slatinei, este acuzat de trafic de influenta,

- Brigitte Nastase a luat o decizie importanta in legatura cu mariajul sau, bruneta a depus cererea de divort la Judecatoria Sectorului 1. Contactat de Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, Ilie Nastase nu a fost foarte comunicativ, ba chiar a intrebat cine a depus divortul.

- Fostul sef al CFR Mihai Necolaiciuc, condamnat la opt ani de inchisoare pentru abuz in serviciu, ramane in penitenciar dupa ce Tribunalul Constanta a admis contestatia DNA la decizia Judecatoriei Medgidia de eliberare conditionata a acestuia, decizia fiind definitiva. Necolaiciuc mai poate formula…

- Unul dintre politistii de la Brigada Rutiera implicati in bataia din vara cu Cristian Boureanu a anuntat joi ca se constituie parte civila. Dorin Iamandi cere daune de 50.000 de euro in dosarul in care fostul deputat este judecat pentru ultraj. Cererea de constituire de parte civila a fost facuta la…

- Cristi Borcea a fost prezent in sala de judecata, alaturii de frații Ioan si Victor Becali. In acest dosar, Borcea și frații Becali sunt acuzați ca i-au dat fostei judecatoare Gianina Terceanu 220.000 de euro, din aprilie 2009 pana in mai 2012, pentru a da pedepse mai mici in Dosarul Transferurilor.Magistrații…

- Judecatoria Sectorului 5 a admis luni cererea de eliberare conditionata formulata de fostul europarlamentar Adrian Severin, condamnat la 4 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si luare de mita, informeaza Agerpres. Decizia nu este definitiva. Fostul europarlamentar Adrian Severin ...

- (update 10:41) Judecatoria Chișinau a respins cererea lui Basescu privind anularea decretului de retragere a cetațeniei. (ora 9:00)Astazi are loc ultima ședința de judecata in cazul dosarul Traian Basescu vs. Igor Dodon, privind anularea decretului de retragere a cetațeniei. Traian Basescu se afla la…

- Academia Rapid a pierdut definitiv dreptul de a deveni personalitate juridica dupa ce Tribunalul București a respins cererea giuleștenilor ca fiind "tardiv formulata". Judecatorii au luat aceasta decizie pentru ca Academia a depus cu intarziere de doua zile cererea la apel, dupa ce in toamna Judecatoria…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a respins cu șase voturi „impotriva” și doua voturi "pentru", cererea de inregistrare a grupului de inițiativa pentru desfașurarea referendumului republican legislativ de anulare a votului mixt. {{262558}}Reamintim ca grupul de inițiativa privind organizarea referendumului…

- Dinel Staicu a fost arestat prima data in anul 2011 in dosarul fraudarii Bancii Internationale. Un an mai tarziu a fost condamnat la 7 ani de inchisoare, insa ulterior pedeapsa a fost anulata de trei judecatoare de la Curtea de Apel Bucuresti.

- Eugen Stan, politistul acuzat ca ar fi agresat doi copii intr-un lift din Capitala, a fost adus, marti, cu duba, la Judecatoria Sectorului 6. Magistratii urmeaza sa discute cererea procurorilor de emitere a unui mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile.

- Fostul impresar sportiv, Victor Becali, condamnat la patru ani si opt luni in dosarul ”Transferurilor”, scapa de inchisoare. Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis eliberarea conditionata. Decizia Instantei este definitiva. Victor Becali a fost incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba, dupa condamnarea…

