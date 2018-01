Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Victor Becali a declarat, joi, la iesirea din Penitenciarul Jilava, dupa ce a fost eliberat, ca „isi duce crucea”, prin faptul ca a executat pedeapsa primita in dosarul „Transferurilor”, […]

- Veste mare pentru Victor Becali (56 de ani)! Fostul impresar, condamnat la sase ani si opt luni de inchisoare in dosarul „Transferurilor” va fi liberat conditionat joi seara, dupa ce decizia instantei a ramas definitiva.

- Fostul impresar Victor Becali a declarat joi, la iesirea din Penitenciarul Jilava, ca a facut 95% din pedeapsa, dar "probabil ca trebuie sa faca cineva puscarie". "Pentru mine (a fost - n.r.) o perioada grea. Mi se pare ca am avut vreo 50 de zile, deci nu mi s-a facut niciun mare serviciu,…

- Fostul impresar de fotbal Victor Becali a parasit, joi seara, Penitenciarul Jilava si a declarat ca a fost „o perioada grea”, precizand ca a ispasit mai mult de 95 la suta din pedeapsa. Becali a afirmat ca nu-l mai intereseaza fotbalul, precizand ca timpul va demonstra care a fost adevarul in Dosarul…

- Fostul impresar de fotbal Victor Becali a parasit, joi seara, Penitenciarul Jilava si a declarat ca a fost "o perioada grea", precizand ca a ispasit mai mult de 95 la suta din pedeapsa. Becali a afirmat ca nu-l mai intereseaza fotbalul, precizand ca timpul va demonstra care a fost adevarul in Dosarul…

- Fostul impresar de fotbal Victor Becali a parasit, joi seara, Penitenciarul Jilava si a declarat ca a fost ”o perioada grea”, precizand ca a ispasit mai mult de 95 la suta din pedeapsa. Becali a afirmat ca nu-l mai intereseaza fotbalul, precizand ca timpul va demonstra care a fost adevarul in Dosarul…

- Victor Becali va fi liberat conditionat, in urma deciziei definitive a Tribunalului Bucuresti, pronuntate joi seara de judecatori. Becali este incarcerat la penitenciarul Poarta Alba unde executa o condamnare de 4 ani si 8 luni de inchisoare in dosarul Transferurilor. In urma acestei decizii, singurul…

- Veste mare pentru Victor Becali (56 de ani)! Fostul impresar, condamnat la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul „Transferurilor” va fi liberat conditionat joi seara, dupa ce decizia instantei a ramas definitiva.

- Victor Becali este incarcerat la penitenciarul Poarta Alba unde executa o condamnare de 4 ani si 8 luni de inchisoare in dosarul Transferurilor. El va fi eliberat joi seara. Decizia instantei este definitiva. Singurul care se mai afla in detentie in acest dosar este Cristian Borcea, ceilalti fiind eliberati…

- Victor Becali va fi pus in libertate, dupa ce judecatorii de la Tribunalul Ilfov au dispus eliberarea sa conditionata, omul de afaceri aflandu-se in inchisoare din 2014, cand a fost condamnat la patru ani si opt luni de inchisoare, in dosarul „Transferurilor”.

- Tribunalul Ilfov a decis definitiv joi eliberarea conditionata din inchisoare a fostului impresar Victor Becali, care executa la Penitenciarul Jilava o pedeapsa de patru ani si opt luni de inchisoare primita in dosarul transferurilor de fotbalisti. Tribunalul Ilfov a respins contestatia…

- Victor Becali, condamnat in 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul ”Transferurilor”, va fi eliberat conditionat, a decis Tribunalul Ilfov. Decizia este definitiva, informeaza news.ro.Vezi și: Ambasada Olandei reacționeaza, dupa controvesata cina a ambasadorului cu persoane…

- Victor Becali, condamnat la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul „Transferurilor” si incarcerat la Poarta Alba, va fi liberat conditionat joi seara. Decizia instantei este definitiva.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro. In ceea ce priveste modificarea articolului 297, care se refera la abuzul in serviciu,…

- In ceea ce priveste modificarea articolului 297, care se refera la abuzul in serviciu, initiatorii considera ca aplicarea unei sanctiuni penale trebuie sa intervina numai cand fapta este savarsita intr-o forma grava, si anume cand fapta a cauzat o paguba materiala substantiala, respectiv numai pentru…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro. In ceea ce priveste modificarea articolului 297, care se refera la abuzul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri seara, ca isi exprima „un optimism moderat” in cazul lui Ionut Gologan, tanarul condamnat la pedeapsa capitala in Malaezia, demnitarul precizand ca urmeaza sa fie discutate tratate privind extradarea si transferul persoanelor condamnate.

- Magistratii de la Tribunalul Vrancea s-au pronuntat vineri in dosarul in care sase persoane au fost judecate dupa ce s-au dat drept procurori și au comis mai multe infracțiuni. Dosarul a avut peste 100 de parti vatamate, respectiv primari, viceprimari si consilieri locali din Vrancea, dar si din alte…

- Reprezentantii Politiei Judetene Bistrita-Nasaud au anuntat ca s-au autosesizat in cazul copilului terorizat si amenintat cu un bat de un barbat costumat in Mos Craciun si au identificat persoanele care apar in inregistrarea pe care au primit-o de la autoritatile din Constanta.

- Comandantul Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucoș, a declarat, joi, la Antena 3, ca cei doi protestatari care susțin ca au fost loviți de mașina parlamentarului Terea au sarit de fapt in fața mașinii acestuia. Reamintim ca Ioan Terea, deputatul PSD de Sibiu s-a ales cu dosar penal de vatamare corporala…

- Desi doctorii si alti specialisti recomanda sa nu ne spargem cosurile, exista ceva bizar de satisfacator de a face tocmai acest lucru. Cazul prezentat mai jos ar trebui insa sa dea cel putin de gandit: un barbat de 23 de ani a dorit sa...

- Deținuții incarcerați la Penitenciarul Jilava au ocazia sa pedaleze in curțile de plimbare. "Este un program educativ unic, denumit Educație prin sport – Mobilitate penitenciar, ne mișcam, nu stam pe loc. Proiectul a fost dezvoltat de penitenciar in colaborare cu Asociația Green Revolution…

- Deținuții incarcerați la Penitenciarul Jilava au ocazia sa ”evadeze” din curțile de plimbare. Și asta pentru ca, incepand de acum, vor pedala pe doua roți. Printre pușcariașii aflați in penitenciarul de la marginea Capitalei sunt și vedete. Astfel, Cristi Borcea și Victor Becali se vor plimba cu bicicleta…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a facut dreptate in cazul judecatorilor Risantea Gagescu și Damian Dolache plimbați doi ani in disciplinar, la CSM și la instanțe pentru ca au folosit in motivarea soluției de achitare a Marianei Rarinca – acuzata de șantaj de fosta șefa ICCJ Livia Stanciu.

- Cresterea indatorarii populatiei atat de la banci cat si de la IFN-urilor reprezinta un risc moderat asupra stabilitatii financiare din Romania, insa in crestere. In aceste conditii, Banca Nationala a Romaniei apreciaza ca debitorii ar fi mai bine protejati, pe termen mediu, daca ar solicita in mai…

- Judecatoria Orhei, sediul Central a condamnat la pedeapsa cu închisoare pe un termen de 10 ani fiecare, trei tineri cu vârste cuprinse între 22 si 27 ani, pentru comiterea unui atacului tâlharesc în s. Zorile, raionul Orhei. Cazul a fost investigat de catre…

- Silvia Radu va semna o dispoziție prin care va cere ca sa fie investigat cum a fost adus bradul din Ucraina. ”Cei care mi-au facut farsa cu bradul din Ucraina, nici nu iși dau seama ca de fapt au facut aceasta farsa locuitorilor capitalei”, a menționat primarul general interimar al Chișinaului in cadrul…

- De ce? Pentru ca intotdeauna, protecția ministrului de Interne a fost asigurata doar de servicului de protecție interna al MAI, celebrul "Doi și-un sfert". Prin aceasta ieșire publica de miercuri seara, Carmen Dan a aratat ca serviciul de protecție al MAI, aflat fiind in subordinea sa, nu…

- Judecatoria Sectorului 4 a admis marți cererea de eliberare condiționata depusa de fostul impresar Victor Becali, care executa la Penitenciarul Jilava o pedeapsa de patru ani și opt luni de inchisoare primita in dosarul transferurilor de fotbaliști. Decizia nu este însa definitiva…

- Judecatoria Sectorului 4 vine cu vesti bune pentru varul lui Gigi Becali, Victor. Magistratii au admis, marti, cererea de eliberare a lui Victor Becali. Decizia nu este insa definitiva și poate fi contestata, potrivit MEDIAFAX.Citeste si: Numarul 2 din PSD, explicatii pe CONTROVERSA momentului:…

- Luni, 20 noiembrie 2017, Tribunalul Alba a decis condamnarea la 3 ani cu executare a fostei angajate de la CEC Bank din Zlatna, Elena Metesan, judecata pentru delapidare cu consecinte deosebit de grave. Potrivit adevarul.ro, instanta nu a admis peste 2 milioane de lei din prejudiciul calculat initial,…

- Istoricul Alesandru Dutu dezvaluie cat de aspra era legea militara in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Pedepsele variau intre tatuarea literei „D“ pe dosul palmelor si judecarea de Curtea Martiala.

- Dupa ce s-a aflat ca deținutul Andrei Braguța a decedat cel mai probabil din cauza ca a fost batut de colegii de celula, în Moldova lumea a început sa vorbeasca despre condițiile precare din sistemul penitenciar din țara. © Sputnik/ Мирослав РотарьDeținut sau pacient? Noi suspendari in…

- Asupra vieții are drepturi numai Dumnezeu, Cel care a creat viața. Dreptul de a acorda viața cuiva și dreptul de a fi luata, este, numai și numai, dreptul lui Dumnezeu. In decursul istoriei indelungate, problema dreptului de a dispune de viața omului a fost mereu discutabil. Orori, crime, ucideri, avorturi…

- Proiectul UDMR, care prevede ca cei condamnați scapa de 30 de zile de inchisoare pentru fiecare carte a fost adoptat tacit de Senat, luni și merge la Camera Deputaților, for decizional. Potrivit inițiativei legislative , scapa de inchisoare toți cei care au executat cel puțin jumatate din pedeapsa pana…

- UDMR propune modificarea articolului 100 din Codul Penal, referitor la conditiile liberarii conditionate in cazul pedepsei inchisorii, astfel incat "eliberarea conditionata in cazul inchisorii poate fi dispusa, daca cel condamnat a executat cel putin jumatate din durata pedepsei, in cazul in care…

- Propunerea legislativa semnata de mai multi parlamentari UDMR care prevede un condamnat poate fi eliberat conditionat dupa executarea a jumatate din pedeapsa, fata de doua treimi cat prevede Codul Penal in prezent, si ca in cazul elaborarii de lucrari stiintifice publicate, se considera 30 de zile executate…

- Proiectul initiat de mai multi parlamentari UDMR potrivit caruia condamnatii pot fi eliberati conditionat mai repede si scapa de 30 de zile de inchisoare pentru fiecare carte a fost adoptat tacit de Senat. Camera Deputatilor este for decizional in cazul acestui proiect legislativ. UDMR propune modificarea…

- Un militar focsanean, care cultiva cannabis in podul casei, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare sub supraveghere de magistratii de la Tribunalul Vrancea. Cazul militarului, care isi desfasura activitatea la Unitatea de Aviatie Bobocu din Buzau, a ajuns in instanta dupa o actiune a politistilor…

- Ieri, judecatorii de la Tribunalul Iasi au stabilit pedeapsa pentru Claudiu Marian Pasnicu, de 25 ani, smecherul care a ucis doua persoane in urma unui accident rutier produs in zona Podu Ros la inceputul lunii februarie 2017. A primit o pedeapsa de opt ani si trei luni de inchisoare. Insa, dezbaterea…

- Barbatul sustine ca eliberarile conditionate posibile prin legea recursului compensatoriu ajung sa fie amanate foarte mult in instanta. Totodata, mai multe persoane private de libertate si-au manifestat solidaritatea cu protestatarul si au batut cu putere in gratiile celulelor. 'Pe acoperisul…

- Cel care a dat-o de gol este chiar artistul Adi Sina care a postat pe pagina sa de socializare o fotografie alaturi de Valentina, scrie wowbiz.ro. Citeste si Mihaela Borcea, de nerecunoscut. Cum arata acum prima sotie a lui Cristi Borcea FOTO La descrierea fotografiei cu pricina Adi…

- Doua femei saudite au fost condamnate anul acesta la zece lovituri de bici fiecare, dupa ce s-au insultat reciproc pe WhatsApp, conform ziarului Okaz. Cazul face parte din cele 220 de „infractiuni” descoperite de respectiva publicatie si raportate în ultimele sase luni, conform…

- Politistii lugojeni au pus in infaptuire un mandat de executare a pedepsei. Barbatul de 34 de ani din Lugoj a fost escortat de politisti pana la Penitenciarul Timisoara de pe strada Popa Sapca unde urmeaza sa isi ispaseasca pedeapsa. Individul a fost condamnat pentru trafic de tigari fiind gasit vinovat…

- Cristian Borcea ramane in inchisoare, a decis luni Tribunalul Ilfov, dupa ce prima instanta stabilise ca Borcea poate fi eliberat conditionat. Fostul actionar Dinamo a executat trei din cei sase ani si patru luni de inchisoare pe care i-a primit sentinta in dosarul Transferurilor. Magistratii…

- Cristi Borcea si Victor Becali sunt singurii doi oameni implicati in dosarul „Transferurilor” care inca se afla dupa gratii. Evolutia situatiei il nemultumeste peste masura pe Gigi Becali, finantatorul FCSB-ului comentand in stilul caracteristic evenimentele.

- L-am dus pe Alibec la psiholog. Atenție, Gigi! ”Penalitațile și pedepsele in cazul lui nu sunt eficiente”! Denis Alibec este inca o data in centrul atenției, dupa ieșirea nervoasa avuta la meciul din deplasare cu FC Voluntari. ”Libertatea” l-a dus la meci de nervosul atacant, iar concluziile ar trebui…

- "Constat, de cateva zile, ca numele meu este asociat in fața suporterilor dinamoviști cu revenirea la conducerea clubului. Nu știu și nu ma intereseaza cine este in spatele acestor dezinformari menite sa mute centrul atenției cand vine vorba de performanța la Dinamo. Am plecat de cațiva ani din Ștefan…

- Cristi Borcea a vorbit despre fotbal: ”Am plecat de cațiva ani din Ștefan cel Mare…” Fostul acționar dinamovist Cristian Borcea a transmis, prin intermediul avocatului sau, Alice Draghici, ca nu este interesat de fotbal, potrivit unui comunicat remis Agerpres ”Constat, de cateva zile, ca numele meu…