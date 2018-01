Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Victor Becali a declarat, joi, la iesirea din Penitenciarul Jilava, dupa ce a fost eliberat, ca „isi duce crucea”, prin faptul ca a executat pedeapsa primita in dosarul „Transferurilor”, […]

- Fostul impresar de fotbal Victor Becali a parasit, joi seara, Penitenciarul Jilava si a declarat ca a fost „o perioada grea”, precizand ca a ispasit mai mult de 95 la suta din pedeapsa. Becali a afirmat ca nu-l mai intereseaza fotbalul, precizand ca timpul va demonstra care a fost adevarul in Dosarul…

- Fostul impresar de fotbal Victor Becali a parasit, joi seara, Penitenciarul Jilava si a declarat ca a fost "o perioada grea", precizand ca a ispasit mai mult de 95 la suta din pedeapsa. Becali a afirmat ca nu-l mai intereseaza fotbalul, precizand ca timpul va demonstra care a fost adevarul in Dosarul…

- Fostul impresar de fotbal Victor Becali a parasit, joi seara, Penitenciarul Jilava si a declarat ca a fost ”o perioada grea”, precizand ca a ispasit mai mult de 95 la suta din pedeapsa. Becali a afirmat ca nu-l mai intereseaza fotbalul, precizand ca timpul va demonstra care a fost adevarul in Dosarul…

- Victor Becali a declarat, joi, la iesirea din Penitenciarul Jilava, dupa ce a fost eliberat, ca „isi duce crucea”, prin faptul ca a executat pedeapsa primita in dosarul „Transferurilor”, precizand, insa, ca sefi ai serviciilor secrete spun ca se stia dinainte ce sentinta va fi data in acest caz

- Victor Becali (56 de ani) a fost eliberat condiționat dupa fix 3 ani și 10 luni de inchisoare, iar in urma cu cateva minute a parasit Penitenciarul Poarta Alba. A avut de ispașit o pedeapsa de 4 ani și 8 luni de inchisoare. Fostul impresar condamnat in Dosarul Transferurilor la data de 4 martie a oferit…

- "Eu mai aveam vreo 50 de zile din pedeapsa, deci nu am primit cine știe ce beneficiu. Toți au facut 50 % din pedeapsa, eu am facut peste 90%.Trebuie sa mai faca cineva pușcarie, daca toți barbații aștia fug. Fac eu pușcarie, face Borcea. Nu e o experiența de viața prea placuta. Fotbalul nu ma mai…

- Tribunalul Ilfov a decis definitiv joi eliberarea conditionata din inchisoare a fostului impresar Victor Becali, care executa la Penitenciarul Jilava o pedeapsa de patru ani si opt luni de inchisoare primita in dosarul transferurilor de fotbalisti. Tribunalul Ilfov a respins contestatia…

- Condamnare pe masura pentru monstrul care l-a ucis pe primarul din Alba. Judecatorii au decis sa-l trimita dupa gratii in urmatorii 30 de ani. Barbatul care l-a ucis anul trecut cu sange rece pe fostul primar din Lunca Muresului, judetul Alba, a fost condamnat acum la 30 de ani de inchisoare.Citește…

- Alberto Fujimori, fost presedinte al Peru, condamnat la inchisoare pentru incalcarea drepturilor omului, a fost gratiat de Pedro Pablo Kuczynski, presedinte in exercitiu, potrivit BBC.Kuczynski a spus ca Fujimori, in varsta de 79 de ani, care a condus tara din 1990 pana in 2000, a fost eliberat…

- Traficul rutier a fost ingreunat timp de aproximariv 20 de minute, in cursul serii de astazi, 22 decembrie 2017, pe DN 74, la ieșirea din Zlatna inspre Abrud, din cauza unui accident rutier. Potrivit IPJ Alba, au fost implicate un autocamion și doua autoturisme. In urma impactului, o persoana a fost…

- Doi români au fost arestati în Italia dupa ce au încercat sa jefuiasca un magazin îmbracati în costum de Mos Craciun. Cei doi nu au reusit sa fure decât portofelul unei cliente. Au fugit apoi într-o masina, sperând, probabil, ca nu vor…

- “Dupa ce a avut un comportament jalnic in ultima perioada, doamna Cosette Chichirau a venit personal la mine sa imi transmita ca se va ocupa personal sa intru la puscarie. Probabil ca are ea anumite parghii”, a spus Nicolicea, in plenul Camerei Deputatilor, potrivit Agerpres . “Majoritatea nu mai…

- Lorant Kudor Duka, tanarul de 24 de ani din Huedin, condamnat la 2 ani și 11 luni de inchisoare, dupa ce a ucis cu BMW-ul sau o batrana nevinovata, a scris pe Facebook un mesaj in momentul in care a aflat ca va face pușcarie pentru fapta sa. Ucigașul cu BMW nu se aștepta sa fie incarcerat la Gherla,…

- „La intrarea in tara, chiar in locul unde se face controlul, pe o portiune de vreo 500 m, drumul arata ca si cum ar fi bombardat (asemeni Drumului hotilor, inainte sa fie asfaltat de Primarie). La intrebarea mea despre aceasta situatie, mi s-a raspuns cu scuzele lor de rigoare ca au fost echipe TV,…

- Barbatul care l-a atacat si ranit deosebit de grav cu sabia pe un politist din Suceava a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru ultraj si tentativa de omor. Alexandru Hutuleac, liderul unei grupari de traficanti de droguri din Suceava, a fost prezentat, miercuri, in fata judecatorilor, cu…

- Deținuții incarcerați la Penitenciarul Jilava au ocazia sa pedaleze in curțile de plimbare. "Este un program educativ unic, denumit Educație prin sport – Mobilitate penitenciar, ne mișcam, nu stam pe loc. Proiectul a fost dezvoltat de penitenciar in colaborare cu Asociația Green Revolution…

- Deținuții incarcerați la Penitenciarul Jilava au ocazia sa ”evadeze” din curțile de plimbare. Și asta pentru ca, incepand de acum, vor pedala pe doua roți. Printre pușcariașii aflați in penitenciarul de la marginea Capitalei sunt și vedete. Astfel, Cristi Borcea și Victor Becali se vor plimba cu bicicleta…

- Afirmații surprinzatoare facute pe blog de fostul director general al CE Oltenia, Laurențiu Ciurel. Acesta a spus ca zilele lui Boza la conducerea companiei sunt numarate, pentru ca ii va lua locul Balașoiu, recent selectat in Directorat....

- De exemplu, Adrian Alexandru a scris pe rețeaua de socializare: "Oameni care n-au mai pus mana pe-o carte de cand au jucat ultima oara șeptica, propun boicotarea unor edituri pentru ca ar fi publicat carțile unor foști deținuți. Daca s-ar face pușcarie pentru ipocrizie, gratiile ar trebui instalate…

- Atletul paralimpic sud-african Oscar Pistorius a fost condamnat, vineri, la 13 ani si 5 luni de inchisoare de catre Curtea Suprema de apel din Bloemfontein, pentru uciderea prietenei sale, in anul 2013, informeaza AFP. Procuratura sud-africana a contestat condamnarea initiala de sase ani de inchisoare,…

- Judecatoria Sectorului 4 a admis marți cererea de eliberare condiționata depusa de fostul impresar Victor Becali, care executa la Penitenciarul Jilava o pedeapsa de patru ani și opt luni de inchisoare primita in dosarul transferurilor de fotbaliști. Decizia nu este însa definitiva…

- Fostul primar al Ploiestiului, Iulian Badescu, a fost condamnat definitiv, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care este acuzat de savarsirea unor fapte de coruptie, legate printre altele si de modul in care a fost finantata echipa…

- Dupa mai multe cereri respinse de judecatori, Victor Becali cere din nou eliberarea conditionata și iși pune acum speranțe in noua lege.Legea noua ii permite fiecarui deținut sa caștige șase zile din pedeapsa, la 30 executate in spatele gratiilor, iar Victor Becali poate profita de acest lucru,…

- Un accident rutier grav, soldat cu doua victime ranite, s-a petrecut marți dimineața la ieșirea din localitatea Lazu, pe DN 39, in sensul giratoriu din intersecția cu A4. Potrivit autoritaților, doua autoturisme au colizionat la înscrierea pentru intrarea în sensul giratoriu.…

- Unul din cei mai cautati fugari ai României ar putea scapa de pedeapsa. Vorbim de Puiu Popoviciu, condamnat definitiv la sapte ani de închisoare în dosarul ,,Afacerea Baneasa".

- Asupra vieții are drepturi numai Dumnezeu, Cel care a creat viața. Dreptul de a acorda viața cuiva și dreptul de a fi luata, este, numai și numai, dreptul lui Dumnezeu. In decursul istoriei indelungate, problema dreptului de a dispune de viața omului a fost mereu discutabil. Orori, crime, ucideri, avorturi…

- Mama femeii insarcinate care a fost ranita in groaznicul accident din Harkov, provocat de Elena Zaițeva, fiica adoptiva a unui oligarh ucrainean, cere puscarie pe viata pentru soferita, scrie news.liga.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca trebuie rezolvata si problema detinutilor care au stat in penitenciare in conditii necorespunzatoare incepand din aprilie 2012, dar care, intre timp, au fost eliberati, mentionand ca alte tari au acordat, in acest caz, compensatii financiare,…

- Clujenii ies din nou in strada. Peste 1.000 de persoane și-au anunțat prezența Clujenii vor ieși in strada, duminica seara, pentru a protesta impotriva proiectului de modificare a Legilor justiției. Dupa manifestațiile de saptamâna trecuta, la care au participat mii de clujeni, peste 1.000…

- "Dupa o analiza atenta", judecatorul Martin Walsh l-a condamnat pe pensionar la doi ani de inchisoare cu suspendare, recunoscand ca decizia sa "poate fi dificil de acceptat pentru unii, respectiv membrii familiei si prietenii victimelor". "In lumina durerii lor, astfel de sentimente sunt de inteles",…

- Avocatul ieșean Mihail Vlasov a parasit, vineri dupa-amiaza, Penitenciarul Vaslui, dupa ce judecatorii au decis eliberarea sa condiționata. Intrebat cum a fost perioada de detenție, Vlasov le-a raspuns ziariștilor "Puteți proba!", informeaza...

- Tribunalul Vaslui a dispus vineri, 3 noiembrie, eliberarea conditionata a fostului presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Mihail Vlasov, aflat in puscarie pentru doua condamnari in dosare de coruptie.

- Dumitru Dragomir a declarat ca are date despre cum a scapat Dinamo de faliment si asigura fondul sonor cu un posibil zanganit de catuse. "Vin unii care au vandut caramizi si vor sa conduca clubul! Daca intra pe fir DNA-ul sa vada cum au scapat de faliment, nu iau sub 15 ani de puscarie. Pop,…

- Presedintele american Donald Trump a revenit joi asupra vointei sale de a-l trimite la Guantanamo Bay (Cuba) pe autorul atentatului de la New York, cel mai sangeros dupa atentatele de la 11 septembrie 2001, insa a insistat ca vrea ca acesta sa fie condamnat la moarte, relateaza AFP. ”M-ar placea…

- Momente de tensiune maxima pentru aproximativ 200 de calatori ai unui tren care trebuia sa circule pe ruta București-Satu Mare. Potrivit evz.ro, trenul a deraiat la un macaz, CFR confirmand ca una dintre osiile trenului IR 1741 a ramas suspendata la ieșirea din Gara de Nord. "In cursul acestei…

- Sfantul Dumitru, serbat astazi de credinciosi. Maine este cinstit Sfantul Dimitrie cel Nou Crestinii il sarbatoresc joi pe Sfantul Dumitru, care, in traditia populara romaneasca, este considerat patronul pastorilor sau cel care desfrunzeste codrul si usuca toate plantele. Sfântul Mare Mucenic…

- Automatele de cafea din centrul Sucevei au devenit tinta unui individ recent iesit din puscarie, care a gasit o modalitate rapida de a face bani, fara mult efort. Duminica dimineata, la ora 08.00, acesta a fost prins in timp ce „golea" de bani aparatele de cafea de la parterul Casei de ...

- Politistii lugojeni au pus in infaptuire un mandat de executare a pedepsei. Barbatul de 34 de ani din Lugoj a fost escortat de politisti pana la Penitenciarul Timisoara de pe strada Popa Sapca unde urmeaza sa isi ispaseasca pedeapsa. Individul a fost condamnat pentru trafic de tigari fiind gasit vinovat…

- Majoritatea deținuților care iși ispașesc pedepsele la Penitenciarul Jilava, supranumit și “Pușcaria milionarilor”, dupa ce pe acolo au trecut aproape toate “celebritațile” sunt revoltați dupa ce conducerea ar fi luat o decizie care i-a dus pana in pragul depresiei.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca probabil vor fi oferite despagubiri intre 5 si 8 euro pentru detinutii care au executat integral pedepsele in conditii necorespunzatoare.

- Omul de afaceri Dan Voiculescu, condamnat în dosarul ICA, a declarat, marti seara, în primul interviu de dupa ieșirea din pușcarie, ca procurorii i-au cerut sa faca denunturi, informeaza Mediafax. "Mi-au cerut, sigur ca da. Inclusiv Popoviciu. Orice era binevenit. Mi-au…

- Cotidianul Banatul publica, astazi pe prima pagina, decizia judecatorilor din Timișoara, de la Curtea de Apel, prin care au fost condmnați la ani grei de inchisoare doi polițiști de frontiera și un vameș. Conform rechizitoriului, cei trei se fac vinovați ca au facilitat și protejat trecerea unui microbuz…

- Momente amuzante in Liga a 4-a Brașov, acolo unde AS SR Brașov conduce competiția, 22 de puncte in primele 8 etape, și iși continua drumul spre liga a 3-a In ultima etapa, formația care vrea sa pastreze fotbalul la poalele Tampei s-a impus ușor in fața celor de la Cetatea Homorod, 16-1. Iar 8 din cele…

- Un grav accident de circulație a avut loc astazi pe DN13, la ieșirea din Brașov spre Feldioara. Conform purtatorului de cuvant al ISU Brașov, Ciprian Sfreja, in accident au fost implicate un autoturism și un autocar in care se aflau 34 de persoane, potrivit Agerpres.Citeste si: Primele NINSORI…

- "Constat, de cateva zile, ca numele meu este asociat in fața suporterilor dinamoviști cu revenirea la conducerea clubului. Nu știu și nu ma intereseaza cine este in spatele acestor dezinformari menite sa mute centrul atenției cand vine vorba de performanța la Dinamo. Am plecat de cațiva ani din Ștefan…

- Cristi Borcea a vorbit despre fotbal: ”Am plecat de cațiva ani din Ștefan cel Mare…” Fostul acționar dinamovist Cristian Borcea a transmis, prin intermediul avocatului sau, Alice Draghici, ca nu este interesat de fotbal, potrivit unui comunicat remis Agerpres ”Constat, de cateva zile, ca numele meu…