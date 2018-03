Victimele lui Harvey Weinstein au tinut un discurs emotionant la Oscar

Stiri pe aceeasi tema

- Harvey Weinstein nu se va afla la ceremonia de decernare a Oscarurilor de duminica, dar prezenta fostului producator de film va fi totusi simtita la Hollywood, relateaza vineri Reuters. Artistul stradal din Los Angeles care si-a luat numele de Plastic Jesus a dezvelit joi o statuie intitulata "Casting…

- Mihai Denis este unul dintre copiii care pot da lecții de viața de la 11 ani. Pentru ca lumea lui Post-ul TARGOVIȘTE: Lecție de voința de la un copil diagnosticat cu autism! Și-a invins teama și a ținut un discurs apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cea mai apriga oponenta a lui Harvey Weinstein rupe tacerea despre sinuciderea fostei sale impresare Vestea ca Jill Messick, fosta impresara a lui Rose McGowan, s-a sinucis, a trimis o noua unda de soc anti-Weinstein la Hollywood. Jill era impresara lui Rose in 1997, an in care actrița susține ca Harvey…

- Rose McGowan, una dintre femeile care l-au acuzat de viol pe producatorul Harvey Weinstein, a dezvaluit zilele trecute ca a fost molsetata, pe cand era minora, de un regizor premiat la Oscar, care lucra pentru...

- Asta spun mai multe VIP-uri de la Hollywood, inclusiv Uma Thurman, despre care credeam ca are o relatie cu totul speciala cu regizorul! Quentin Tarantino De ce s-au intors impotriva lui Tarantino, vazut pana de curand un geniu regizoral? La inceput, a fost un interviu acordat de el in care l-a aparat…

- Uma Thurman, muza regizorului Quentin Tarantino si o apropiata a lui Harvey Weinstein, s-a alaturat actritelor care il acuza pe mogulul demis de la Hollywood de agresiune, aceasta oferind detalii legate de...

- Actrita americana Rose McGowan, una dintre femeile care l-au acuzat de viol pe producatorul de film Harvey Weinstein, a dezvaluit cateva fragmente din cartea de memorii in care detaliaza abuzurile suferite la Hollywood, dar si in perioada copilariei.

- Liderul deputatilor ALDE, Varujan Vosganian, a sustinut o declaratie in sedinta solemna comuna a Parlamentului consacrata implinirii a 28 de ani de la Revolutia din 1989, in care a aratat ca nu toti romanii au suferit de pe urma comunismului si ca uneori printre victime s-au insailat calaii."Fiecare…

- O fosta asistenta personala a producatorului Harvey Weinstein, Zelda Perkins, a dezvaluit cu detalii experienta ei alaturi de mogulul de la Hollywood. Ea a semnat o clauza confidentiala in 1998, insa marti a decis sa o rupa si a vorbit intr-un interviu pentru BBC, anunta El Pais.

- Ștefan Banica Jr. a refuzat sa-și anuleze concertul de Craciun, in ciuda faptului ca primul din aceasta serie se desfașura exact in ziua in care se organizau funeraliile Regelui Mihai. Artistul a ținut sa-i aduca un omagiu Majestații Sale și a ținut un discurs aplaudat in picioare de spectatorii…

- "FRANȚA știe sa iși onoreze valorile! Funerariile lui Johny Hallyday: 1 500 000 de persoane fizic prezente pe strazile Parisului, 18 000 000 de telespectatori pentru transmisia in direct pe opt dintre cele mai mari posturi de televiziune. Macron , Hollande , Sarkozy și alte 200 mari personalitați…