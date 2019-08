Victimele atacului de pe La Rambla, comemorate Rude ale celor ucisi au depus garoafe albe pe mozaicul colorat al strazii, opera pictorului catalan Joan Miro. Ceremonia s-a desfasurat in tacere, iar un violoncelist a interpretat 'El cant dels ocells' (Cantecul pasarilor), un cantec de leagan catalan traditional. La 17 august 2017, un extremist islamist a patruns in viteza cu o camioneta pe artera La Rambla, lovind mai multi pietoni. In noaptea urmatoare, in orasul Cambrils, la circa 120 km de Bacelona, a avut un nou atac cu un vehicul, soldat cu uciderea unei femei si ranirea altor cinci persoane. 16 morți și 120… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

