Atacul de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca, din județul Buzau, a avut loc in doua saloane (208 si 209) in care se aflau se aflau mai multe persoane sedate sau imobilizate la pat, neavand astfel nicio șansa sa se apere, potrivit unor surse judiciare, citate de Agerpres. Noapte atrecuta, un pacient de la Spitalul de Neuropsihiatrie si Masuri pentru Siguranta Sapoca, judetul Buzau, a ucis patru pacienti si a ranit alti noua cu un stativ de perfuzie. Agresorul are 38 de ani si este din comuna Sageata, judetul Buzau, fiind fara ocupatie. El a fost internat voluntar cu sevraj etilic in cursul zilei…