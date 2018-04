Victimele accidentului din Neamt aveau intre 17 si 45 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Victimele accidentului petrecut in județul Neamț au lucrat fara forme legale ca zilieri, la plantarea de puieți intr-o padure din zona localitații Petriș. Șefa Inspectoratului Teritorial de Munca Arad, Ecaterina Isac, ne-a declarat ca o echipa de control s-a deplasat la punctul de lucru și…

- Accident cumplit in Neamț. 9 persoane au murit dupa ce utilitara care ii transporta a cazut intr-un canal. Martorii spun ca, inainte sa plonjeze in apa, vehiculul a pierdut o roata, in mers. Pasagerii erau muncitori forestieri și se intorceau acasa de la Arad.

- Ionuț Virlan este singurul supraviețuitor al teribilului accident petrecut in noaptea de miercuri spre joi, in Neamț, in urma caruia și-au pierdut viața 10 persoane. Tanarul de 21 de ani iși amintește cu groaza de clipele in care microbuzul a plonjat in raul Bistrița.

- Șapte raniți intr-un accident petrecut joi dupa amiaza pe Valea Oltului, in localitatea Golești, din județul Valcea. Printre victime sunt și cinci copii, unul dintre ei fiind in stare mai grava. Accidentul a avut loc pe Valea Oltului, in zona localitații Golești, iar primele date arata ca doua autoturisme…

- Singurul supraviețuitor al cumplitului accident din Neamț, in urma caruia noua oameni și-au pierdut viața, a marturisit ca dormea in momentul in care duba in care se afla a cazut de pe pod in apa. ”Nu știu ce s-o intamplat, m-am trezit in apa, s-a spart geamul din fața. Eram 10 in mașina. Era ...

- Cele noua persoane care au decedat, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat in raul Bistrița, pe raza județului Neamț, ar fi lucrat la negru pentru o firma din Cugir. Reprezentanții ITM Neamț au declarat, pentru ziarulunirea.ro , ca in spatele microbuzului care a cazut in raul Bistrița, mai…

- Constanta Andrei, mama a doi tineri care se aflau în microbuzul care a cazut în râul Bistrita, dintre care unul a murit, iar altul a supravietuit, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca acestia erau plecati din data de 14 martie

- Un accident grav a avut loc azi-noapte in localitatea Alexandru cel Bun din judetul Neamt. Noua muncitori au murit si unul a fost ranit, dupa ce duba care ii transporta spre casa a iesit de pe sosea si a cazut in raul Bistrita.

- Ionuț Virlan, un tanar de 21 de ani, este singurul supraviețuitor al accidentului infiorator, produs noaptea trecuta in județul Neamț. Barbatul a rememorat clipele de groaza pe care le-a trait, dupa ce microbuzul in care era impreuna cu alți noua oameni a cazut de pe un pod si a plonjat in raul Bistrita.…

- Singurul supravietuitor al tragediei rutiere din Neamt a primit in spital cumplita veste a urmarilor accidentului in care a fost implicat microbuzul in care se afla, alaturi de alte 9 persoane. Tanarul are 21 de ani. A reusit sa iasa singur din apa raului Bistrita, unde a ajuns duba plina cu oameni.…

- Ionuț Virlan, in varsta de 21 de ani, din Podoleni, a declarat in exclusivitate pentru Mesagerul de Neamț: "Nu știu ce s-a intamplat, m-am trezit in apa, s-a spart geamul din fața. Eram 10 in mașina. Era și cumnatul meu, Gabițu Nistor, 25 de ani. El era la volan. Era și fratele meu, Ștefan Marian…

- Noua persoane au murit in judetul Neamt, dupa ce microbuzul in care se aflau a cazut in canalul de fuga al raului Bistrita, informeaza Mediafax.Niciunul dintre muncitorii din autoutilitara implicata in accidentul care a avut loc in noaptea de miercuri spre joi in judetul Neamt nu era angajat cu ...

- Noua persoane au decedat si una singura a scapat cu viata dupa ce un microbuz a cazut in raul Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie in acest caz.

- Noua persoane au murit intr-un accident teribil care a avut loc noaptea trecuta in judetul Neamt, acolo unde un microbuz s-a rasturnat in raul Bistrita. In microbuz se aflau zece persoane, iar un singur barbat a reusit sa se salveze. Acesta se numeste Ionut Virlan si are 21 de ani.

- Interventie dramatica a salvatorilor nemteni, in cursul noptii de miercuri spre joi, pe DN 15, in localitatea Viisoara, din judetul Neamt. A fost declarat Planul Rosu dupa ce un microbuz plin cu oameni a cazut in raul Bistrita. Accidentul cumplit a curmat vietile a 9 dintre cei 10 oameni aflati intr-un…

- Noua persoane și-au pierdut viața in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce microbuzul in care se aflau a cazut in canalul de aductiune al raului Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt. O singura persoana a reusit sa se salveze. In masina – o autoutilitara de marfa in care au fost montate…

- Soferul microbuzului care a cazut in apele raului Bistrita este un tanar in varsta de 25 de ani. Vehiculul pe care il conducea nu era unul destinat tranportului de persoane, ci fusese modificat astfel incat muncitorii sa poata sta in spatele dubei. Tanarul se numara printre cele noua persoane care si-au…

- Opt persoane au murit in judetul Neamt, dupa ce microbuzul in care erau a cazut in canalul de fuga al raului Bistrita. Dupa primele cercetari, politistii nemteni afirma ca o posibila cauza a producerii accidentului ar fi explozia unui pneu.

- Sapte persoane au murit si doua sunt date disparute, dupa ce un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut in canalul de aductiune al raului Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt, o singura persoana fiind salvata. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie in acest caz.…

- Opt persoane au murit in judetul Neamt, dupa ce microbuzul in care se aflau a cazut in canalul de fuga al raului Bistrita. Cauza accidentuui ar putea fi explozia unui pneu al microbuzului in care se aflau 10 persoane. Tragedia a avut loc in localitatea Viisoara, din comuna Alexandru cel Bun. Societate…

- Un microbuz a cazut in raul Bistrita, de pe podul de la Viisoara. Sapte persoane au murit, iar alte doua sunt date disparute, dupa ce microbuzul in care se aflau zece oameni a cazut in canalul de aductiune al raului Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt.

- Opt persoane au murit si una este data disparuta, dupa ce un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut in raul Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt, o singura persoana fiind salvata. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie in acest caz.

- Noi detalii au iesit la suprafata despre teribilul accident care a avut loc noaptea trecuta in judetul Neamt. Microbuzul care s-a rasturnat era o autoutilitara privata, care nu ar fi avut autorizatie pentru transport persoane.

- Un microbuz in care se aflau zece oameni a cazut, in noaptea de miercuri spre joi, in raul Bistrita, accidentul soldandu-se cu moartea a sapte persoane si disparitia altor doua, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru, informeaza AGERPRES…

- Un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut, in noaptea de miercuri spre joi, in raul Bistrita, accidentul soldandu-se cu moartea a sapte persoane si disparitia altor doua, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Politistii…

- Sapte persoane au murit dupa ce vehiculul in care se aflau a cazut in raul Bistrita. Numeroase echipaje se afla in continuare la fata locului, incercand sa dea de urma a altor doua persoane care se aflau in microbuz. Autoritatile incearca sa stabileasca si cauza accidentului, iar una dintre primele…

- Tragedie cumplita, noaptea trecuta in judetul Neamt. Un microbuz in care se aflau 10 persoane a cazut in canalul raului Bistrita. Sapte persoane si-au pierdut viata, doua sunt date disparute, iar una a reusit sa se salveze.

- Sapte persoane au murit, iar alte doua sunt date disparute, dupa ce un microbuz in care se aflau zece oameni a cazut in canalul de aductiune al raului Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt.

- Un microbuz a cazut in raul Bistrita, de pe podul de la Viisoara. Sapte persoane au murit, iar alte doua sunt date disparute, dupa ce microbuzul in care se aflau zece oameni a cazut in canalul de aductiune al raului Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt.

- Sapte persoane au murit, iar alte doua sunt date disparute, dupa ce un microbuz in care se aflau zece oameni a cazut in canalul de aductiune al raului Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt.

- Un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut, in noaptea de miercuri spre joi, in raul Bistrita, accidentul soldandu-se cu moartea a sapte persoane si disparitia altor doua, a anuntat purtatorul de...

- 1 de 5 Un cumplit accident de circulație a fost inregistarat in satul Viișoara, comuna Alexandru cel Bun. Un microbuz care, dupa primele informații, nu avea autorizație pentru transport persoane, a parasit carosabilul și a intrat in canalul raului Bistrița. Tot dupa primele informații, in mașina ar…

- O femeie a trecut printr-o trauma, in aceasta prima zi a saptamanii, dupa ce a intrat in locuinta parintilor sai si i-a gasit fara suflare. Oamenii locuiau intr-un imobil din Cernavoda, judetul Constanta. Victimele, sot si sotie, erau pensionari. Aveau 76 si, respectiv, 71 de ani, si, conform reporterntv.ro,…

- Monica Buliga, femeia ucisa de sot, a fost inmormantata vineri, alaturi de cei doi copii, in comuna natala comuna - Tupilati, din judetul Neamt. Victimele triplei crime de la Brasov au fost conduse pe ultimul drum de aproximativ 200 de oameni, intre care parintii si fratele criminalului.

- N.Dumitrescu Efervescenta mare, ieri, la Colegiul National „I.L. Caragiale” Ploiesti, unde a avut loc festivitatea de premiere a castigatorilor desemnati in cadrul celei de-a doua etape a Concursului „Info (1) Cup”. Competitia a fost initiata si organizata de catre Centrul Judetean de Excelenta Prahova…

- Autoritatile din judetul Neamt au intrat, luni, in alerta, dupa ce pe raul Bistrita s-au format ghetari. Terenuri agricole au fost inundate pe o suprafata de 200 de metri patrati, dar apa a intrat si in beciuri.

- In acesta seara la ora 18:00, in municipiul Hunedoara, la intersectia strazilor Mihai Viteazu cu Muresului, doua autoturisme au fost implicate intr-un accident. In urma accidentului au rezultat 4 victime: 3 minori și 1 adult. Victimele au fost ranite usor și au transportate la spital in vederea acordarii…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) mentine si marti, 13 martie, codul galben de risc de inundatii emis luni, 12 martie, pentru cursuri de apa din Neamt. INHGA pastreaza acelasi interval de avertizare (13 martie, ora 9:00 – 14 martie, ora 22:00), dar langa portiunile raurilor…

- Alti doi barbati au murit din cauza virusului gripal, ceea ce duce ca bilantul deceselor in actualul sezon de gripa sa ajunga la 84. Victimele sunt un barbat in varsta de 63 de ani din judetul Mures si, respectiv, un om in varsta de 59 de ani, din judetul Bihor, din cate au anuntat reprezentantii […]…

- Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea organizeaza, in parteneriat cu Fundația Progress și Asociația ETIC, evenimentul de lansare a proiectului „CODE Kids – Copiii fac coding in bibliotecile publice” din regiunea de Est a Romaniei. Cu alte cuvinte, copiii vor invața sa faca programare la un…

- Una dintre victimele accidentului care a avut loc duminica seara, in Vaslui, pe Drumul European 81,a murit, iar alte sapte persoane, intre care doi copii, au fost transportate la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de ninsori valabila pana sambata dupa-masa. Meteorologii se așteapta la cantitați insemnate de precipitații și la intensificari de vant. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de ninsori abundente.…

- Coliziunea frontala dintre doua autoturisme a avut urmari dramatice. Trei oameni au pierit in urma accidentului. Impactul rutier a avut loc sambata dupa-amiaza, pe DN7, drum national ce leaga Orastie de Sebes. Mai exact, accidentul s-a produs in localitatea hunedoreana Romos, conform datelor facute…

- Imagini infioratoare in urma unui accident in Oraștie, județul Hunedoara. Trei oameni au murit, sambata, pe Drumul național 7, dupa ce doua mașini s-au ciocnit violent. Accidentul a avut loc la ieșire din Oraștie spre Romos, unde doua autoturisme s-au ciocnit frontal, informeaza Mediafax.ro . Vezi galeria…

- SOCAR a oferit marele premiu - un autoturism SKODA OCTAVIA SMART - din cadrul campaniei „SOCAR PREMIAZA FIDELITATEA”. Castigatorul, Cristian Brukner din judetul Suceava a fost desemnat prin tragere la sorti in data de 12.01.2018 . Castigatorul premiului SKODA OKTAVIA,. Cristian Brukner, a primit…

- SOCAR a deschis cea de-a 39-a stație de distribuție in Romania. Aceasta este cea de-a doua stație de distribuție care va fi lansata sub marca SOCAR din orașul Brașov, unul dintre centrele de turism din Romania. Benzinaria se afla in calea Feldioarei 68A, Brasov. Prin noua investitie a companiei SOCAR…

- Potrivit raportului operativ intocmit de cei de la Situații de Urgența, noaptea de 17 spre 18 ianuarie, de iarna cu avertizare cod galben de ninsoare și viscol, s-au inregistrat cateva evenimente deosebite, insemnand autovehicule blocate in zapada – inclusiv o Ambulanța și un autobuz. Alimentarea cu…

- Doua dintre victimele accidentului care a avut loc duminica pe DN 66 A, in localitatea Valea de Brazi, judetul Hunedoara, dupa ce masina in care se aflau a plonjat in raul Jiu, au murit, transmite corespondentul MEDIAFAX. Anemona Doda, purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara a declarat ca doua…

- Soferul unui autoturism Ford care circula pe drumul european din localitatea ieseana Baltati a patruns pe contrasens si a intrat frontal, cu viteza de 120 de kilometri/ora intr-o masina Volkswagen.

- O adolescenta de 16 ani a murit, vineri, in urma unui accident rutier provocat de un tanar aflat aproape de coma alcoolica. Incidentul a avut loc in Bistrita, scrie Wowbiz.ro. Tanara se intorcea acasa, impreuna cu o prietena, cand a fost lovita de masina.