- Doi ursi au fost accidentati, joi seara, pe Drumul National 7 – Valea Oltului, dupa ce ar fi incercat sa traverseze, la intrarea in localitatea Boita, din judetul Sibiu. Unul dintre animale a murit. Nu au fost probleme de trafic si nicio persoana nu a fost ranita, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Nici familia si nici scoala nu le ofera copiilor o educatie rutiera asa incat sa-i protejeze in fata soferilor neatenti sau care incalca reguli de circulatie cu buna stiinta. Un raport al Politiei Romane arata ca in unul din 3 accidente cu pietoni, victimele sunt copii.

- Doi oameni au murit si sase au fost raniti, duminica, in urma accidentului rutier produs pe DN 1, in zona localitatii prahovene Breaza. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova...

- Doui pietoni au fost raniți in urma a doua accidente produse astazi, in localitațile valcene Madulari și Prundeni. Potrivit pompierilor valceni, in jurul orei 11, in comuna Madulari, o femeie a fost lovita de un autoturism. Victima a suferit o ...

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs duminica pe DN 19 Oradea – Carei, judetul Bihor. In accident au fost implicate trei autoturisme, traficul fiind blocat.Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera este oprita pe DN 19 Oradea – Carei, pe raza localitatii Sacueni,…

- Dupa ce doi ursi au ajuns pe carosabil, fiind loviti și uciși de masini, autoritatile din Sibiu au discutat, luni, despre posibilitatea amplasarii de garduri electrice pe portiunile impadurite ale Autostrazii A1, in zona Aciliu – Miercurea Ciuc. Potrivit autoritaților, gardurile electrice nu sunt periculoase…