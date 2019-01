Stiri pe aceeasi tema

- Taxa impusa de Guvern pe activele bancare, aplicabila de luna aceasta, va fi decisa in functie de nivelul ROBOR. Acest indicator a scazut in ultimele zile. Analistii sustin ca scaderea nu se datoreaza ordonantei, ci scaderii preturilor din ultimele luni. Pe termen mediu insa, analistii se asteapta…

- PNL a depus, vineri, la sediul Avocatului Poporului, o solicitare de sesizare a Curtii Constitutionale asupra Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri fiscal-bugetare. Liberalii spun ca Victor Ciorbea este in concediu, dar trebuie sa semneze aceasta sesizare, pentru…

- "Avocatul Poporului lipseste si de aceasta data, este iar in concediu, chiar daca avem pe masa o ordonanta de urgenta a Guvernului cu masuri fiscale criminale pentru economie, care vor afecta grav nivelul de trai al populatiei, care va plati costul acestor masuri aberante. In documentul pe care l-am…

- Uniunea Salvati Romania solicita Avocatului Poporului sa conteste de urgenta ordonanta lacomiei PSD la Curtea Constitutionala pentru a proteja viitorul romanilor care risca sa ramana pe drumuri din cauza concedierilor si a ratelor la banci care vor exploda din cauza inconstientei PSD-ALDE. USR avertizeaza…

- Avocatul Poporului a sesizat, vineri, CCR, pentru excepția de neconstituționalitate referitoare la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile și completarile ulterioare, care sunt discriminatorii pentru copiii ce sufera de o boala grava și care au implinit 16 ani,…

- Purtatorul de cuvant al Partidului National Liberal, Ionel Danca, si deputatul PNL Ioan Cupsa au depus miercuri la Avocatului Poporului o solicitare de contestare la Curtea Constitutionala a OUG pe legile Justitiei si sesizarea aferenta. "Am depus o sesizare la Avocatul Poporului, pentru a solicita…

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, ar fi plecat in concediu de odihna, in plin scandal legat de Ordonanța de Urgența care modifica legile justiției, informeaza Realitatea TV.Citește și: SURSE - Liviu Dragnea, calcule cu miza mare: se coace o mutare de amploare in Guvern și in PSD Avocatul…