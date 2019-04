Stiri pe aceeasi tema

- O eleva de clasa a XII-a, fiica de preot, a incercat sa-si ucida cea mai buna prietena. Vezi planul diabolic pus la cale de adolescenta O eleva din Ploiesti, fiica de preot, a pus la cale un plan criminal diabolic. Adolescenta a vrut sa-și ucida cea mai buna prietena. I-a dat cu spray paralizant in…

- Mai multi elevi si parinti ai acestora de la Colegiul „Mihai Eminescu" cer ca profesorul de istorie, care este si diriginte la clasa, sa fie schimbat. Cadrul didactic este acuzat ca ar fi prea sever si ca i-ar defavoriza pe unii copii. Elevii sunt in clasa a XII-a si spun ca se tem ca nu vor putea sustine…

- Un tir romanesc a luat foc la intrarea pe autostrada A 10, la Ventimiglia, in Italia, in apropiere de granița cu Franța. Nu se știe ce a condus la izbucnirea acestui incendiu care a fost observat in jurul orei 5.30 dimineața. Se crede ca incendiul ar fi putut fi provocat de supraincalzirea sistemului…

- O adolescenta din Suceava, in varsta de 16 ani, are un IQ de peste 131. A invațat sa citeasca singura la varsta de cinci ani, iar in clasa a IX-a a obținut un punctaj aproape perfect la o simulare a Bacalaureatului American. Miruna Elena Palaghean este eleva in clasa a X-a la Colegiul Național „Petru…

- Duminica seara, cu putin timp inainte de miezul noptii un grav accident de circulatie s-a petrecut pe E 81 / DN 7, pe Valea Oltului, in judetul Valcea. Accidentul s-a produs din cauza nerespectarii unei distante corespunzatoare in trafic. Un TIR a intrat intr-o masina pe care a proiectat-o intr-un alt…

- Procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul teritorial Pitești impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul B.C.C.O. Pitești efectueaza miercuri, 16 ianuarie, un numar de unsprezece percheziții domiciliare pe raza județelor Argeș și Maramureș, la locuințele a noua suspecți (majoritatea din…

- Potrivit Metro, o fata de 17 ani a condus legata la ochi pe o autostrada din Statele Unite, in cadrul unei provocari inspirate de filmul Bird Box. A intrat pe contrasens si a lovit o alta masina, dar din fericire nu avea viteza. Imaginile au fost postate de politistii din Layton, statul american…