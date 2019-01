Stiri pe aceeasi tema

- Ramasitele a sase victime ale Holocaustului asasinate la Auschwitz au fost ingropate duminica intr-un cimitir evreiesc la Bushey, in Anglia, iar in cadrul ceremoniei marele rabin a facut apel la oprirea "sporirii antisemitismului", relateaza AFP si Reuters preluate de Agerpres. Aproximativ…

- Fostul președinte Traian Basescu a apreciat, marți seara, pe Facebook, dupa votul parlamentarilor britanici care au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul cu doua luni si jumatate inainte de data prevazuta pentru iesirea din Uniunea Europeana,…

- În urma votului dat azi în Parlamentul de la Londra, Marea Britanie nu mai are conditiile politice si legale pentru a parasi Uniunea Europeana și a început batalia pentru ramânerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord în Uniunea Europeana, spune fostul președinte…

- O saptamana decisiva incepe luni pentru premierul britanic Theresa May, care va incerca sa salveze atat acordul privind Brexit-ul, amenintat sa fie respins printr-un vot istoric marti in parlamentul de la Londra, cat si viitorul sau politic in Downing Street 10, transmite AFP. Membrii Camerei Comunelor…

- Start-up-ul a primit o finantare de 6,7 milioane dolari din partea AXA Venture Partners si Downing Ventures, urmand sa creasca numarul angajatilor la aproximativ 50 de specialisti in biroul companiei din Iasi in urmatoarele noua luni, fata de 20 in prezent. In plus, firma isi va extinde echipa si cu…

- Dupa ce acordul a fost semnat duminica de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles el va fi votat in Parlamentul britanic. Data aleasa este 11 decembrie 2018, a anuntat luni premierul Theresa May in fata deputatilor britanici, relateaza Reuters, AFP si dpa. Camera Comunelor 'va trebui sa decida…

- Textul urmeaza insa sa fie aprobat de catre ambasadorii Celor 27, reuniti joi la Bruxelles, iar poi de catre sefii de stat si de guverne, intr-un consiliu extraordinar, duminica. Reuters - care precizeaza ca a putut sa consulte textul - prezinta in continuare principalele puncte: Cele…

- Marea Britanie este „deschisa altor relații cu Rusia”, dar Moscova trebuie sa schimbe cursul și sa opreasca atacurile impotriva securitații globale și a tratatelor internaționale. Ideea va fi exprimata de premierul Regatului Unit, Theresa May, la banchetul anual al primarului orașului Londra, anunta…