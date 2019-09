Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Republica Moldova, victima a unui grav accident rutier petrecut, joi, in judetul Vaslui, in urma caruia a fost transportata la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU), a fost refuzata la internare ...

- Cei doi copii de 13, respectiv 14 ani din Barlad care au fost raniti, joi dimineata, de crengile unor copaci, vor fi transferati la Iasi, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. "Dupa investigatiile din Spitalul de Urgenta 'Elena Beldiman'…

- Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, o conducatoare auto in varsta de 40 de ani, din municipiul resedinta, in timp ce conducea masina pe raza municipiului Medias a virat la stanga, fara sa acorde prioritate, si a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar in regim…

- Un barbat si-a pierdut viața, iar doi soți, aflați in vizita la situl arheologic, au suferit traumatisme din cauza descarcarilor electrice produse in zona. Pompierii militari ai Detașamentului Oraștie, specializați in acordarea primului ajutor, și un echipaj al Serviciului de Ambulanța Judetean…

- Cinci persoane au fost ranite, duminica, dupa ce doua autoturisme s-au lovit frontal la iesirea din municipiul Ramnicu Valcea spre Pitesti.Potrivit IPJ Valcea, pe DN7 - Calea Bucuresti s-a produs un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, conducatorul unuia dintre vehicule…

- Incendiu puternic la un service auto din Petroșani, joi 27 iunie. O persoana a suferit arsuri pe fata si brate si mai multe masini au fost distruse. Cauza incendiului si pagubele nu au fost stabilite inca. Victima a fost transportata de un echipaj SMURD la Unitatea de Primiri Urgente din Petrosani.…

- Femeia, care suferea si de dementa, a fost dusa initial la un spital privat din zona, insa, pentru ca starea sa era foarte grava, medicii au decis sa o transfere la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi. Aceasta a fost operata si apoi internata in terapie intensiva,…

- Tanara se afla la volanul unei masini implicate intr-o tamponare, din cauza careia s-a ales cu o fractura de craniu, o fractura deschisa la mana dreapta si o ruptura splenica serioasa, care i-a produs o hemoragie puternica. Aceasta a fost adusa la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul…