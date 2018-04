Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a avut o reacție puternica, dupa ce a fost publicat protocolul dintre SRI și Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. In opinia politicianului, aceasta este esența „statului paralel”, aratand exact modul in care apar abuzurile din…

- Fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, s-a declarat nemultumit de maniera in care se judeca dosarul Mineriadei, precizand ca intentia celor din justitie este probabil ca procesul sa dureze cel putin 20 de ani sau „poate pana cand moare Iliescu”. „La modul cum se desfasoara in acest…

- Anghel Iordanescu (67 de ani) a incercat sa mai intermedieze conflictul, fara rezultat insa, dar nu si-a pierdut speranta ca intr-o zi cele doua tabere vor ajunge la un numitor comun. "Sa recunoașteam ceea ce trebuie recunoscut! S-au facut multe greșeli in relația dintre Becali și MApN, dar…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, luni, rejudecarea dosarului in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci…

- Lovitura de teatra la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Dupa mai multe amanari, magistratii au decis sa trimita spre rejudecare dosarul familiei Cosma. In prima instanta, Vlad Cosma incasase 5 ani cu executare, iar tatal sau, Mircea Cosma, 8 ani de puscarie cu executare.Citește și: Andrei…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis rejudecarea dosarului in care Mircea si Vlad Cosma au fost judecati pentru luare de mita si trafic de influenta. Decizia a fost luata de Completul de 5 judecatori al ICCJ cu majoritate. Ingrid Mocanu, avocatul familiei Cosma- insa dupa cum a precizat, nu in…

- PSD anunța ca nu a lucrat cu SCL Cambridge Analytica și nici nu a solicitat o astfel de colaborare la alegerile din 2016. Reacția oficiala a social-democraților a venit, miercuri, printr-un comunicat de presa, dupa ce New York Times relateaza intr-un articol despre posibile legaturi intre Cambridge…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au acceptat miercuri, 21 martie, cererea Bombonicai Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, de incetare a procesului impotriva sa in dosarul DGASPC Teleorman, anunta Digi 24.Fosta sotie a lui Dragnea a sustinut ca a achitat…

- Viceprimarul Dan Diaconu (PNL) a anuntat pe pagina sa de Facebook, ca Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, definitiv, ca nu a fost incompatibil. ”Am incheiat o perioada de 4 ani deloc usori in viata mea. Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat decizia Curtii de Apel Timisoara,…

- In martie 2015, Agenția Naționala de Integritate anunța ca viceprimarul Timișoarei s-a aflat in incompatibilitate in perioada iunie – octombrie 2012 pentru ca a detinut simultan si functia de viceprimar si pe cea de administrator al unei societati comerciale. Inspectorii ANI au ajuns…

- Curtea de Apel Bucuresti i-a dat castig de cauza lui Florin Talpan, in procesul in care l-a acuzat pe Gigi Becali de calomnie, astfel ca finantatorul vicecampioanei trebuie sa-i achite juristului suma de 30.000 de euro. Decizia poate fi atacata in 30 de zile, la Inalta Curte de Casatie si Justitie.…

- Fostul procuror Mircea Negulescu de la DNA Ploiești, cunoscut și sub porecla de „Portocala”, a intrat din nou in centrul atenției presei din Romania, dupa ce au ieșit la iveala noi detalii despre modul in care s-ar fi realizat marturiile din dosarul fostului deputat Vlad Cosma de la Inalta Curte de…

- Judecatorii ICCJ au admis, marți, plangerea fostului secretar general adjunct al MAI Mihai Șova facuta impotriva fostului ministru Oprea, și a stabilit continuarea cercetarilor fața de fostul demnitar. „Admite plangerea formulata de petentul Sova Mihai impotriva ordonantei nr. 539/P/2016 din data de…

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a cerut luni magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin intermediul unui avocat, incuviintare pentru efectuarea unei expertize medico-legale in Costa Rica, sustinand ca are probleme de sanatate si nu se poate deplasa cu avionul in Romania, pentru…

- Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, a cerut, luni, magistraților de la Inalta Curte de Casație și Justiție, prin intermediul unui avocat, incuviințare pentru efectuarea unei expertize medico-legale in Costa Rica. Cererea a fost respinsa de catre instanța suprema.

- Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, a cerut, luni, magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin intermediul unui avocat, incuviintare pentru efectuarea unei expertize medico-legale in Costa Rica, sustinand ca are probleme de sanatate si nu se poate deplasa cu avionul in Romania, pentru…

- Instanța se va pronunța azi in dosarul in care Armata ii cere despagubiri de 37 de milioane de euro lui Gigi Becali . Intra FCSB il insolvența? Tot azi, Talpan are proces cu șefii din minister! Justiția urmeaza sa dea azi un prim verdict in dosarul in care MApN cere despagubiri de 37 de milioane de…

- Jurnalistul Victor Ciutacu, realizator la Romania TV, da in judecata Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si pe procurorul general Augustin Lazar. Parchetul General a refuzat sa-i puna la dispozitie jurnalistului ordonanta de clasare a dosarului in care a fost audiat, dosar deschis…

- Mare disputa la un post de televiziune intre sociologul Marius Pieleanu si Bogdan Chirieac in urma deciziei definitive data de Inalta Curte de Casație și Justiție unde a fost achitat definitiv Ludovic Orban.

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului premier Victor Ponta la inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor, informeaza…

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului premier Victor Ponta la inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Cererea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu, informeaza Agerpres.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) se pronunta luni pe cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Pe 25 ianuarie, Paul Stanescu declara ca va demisiona din functie daca va fi inculpat in acest dosar. "In 2010, Curtea…

- Vicepremierul Paul Stanescu a reafirmat, joi, ca va demisiona din funcția de ministru al Dezvoltarii Regionale daca va fi inculpat. Judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție urmeaza sa decida in 26 februarie daca dosarul in care Paul Stanescu este vizat, alaturi de alte persoane, va fi redeschis,…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost citat, joi dimineata, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi audiat in legatura cu o plangere depusa pe numele lui, potrivit Agerpres. UPDATE. Mircea Negulescu a ajuns la sediul Parchetului General in jurul orei 10.40. Potrivit Romania TV, Negulescu…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ ) urmeaza sa dezbata joi cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Este al treilea termen in acest proces, primele doua fiind ...

- Victor Becali a fost condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoare in dosarul in care era acuzat ca i-a dat mita judecatoarei Geanina Terceanu ca sa scape de pedeapsa in Dosarul Transferurilor. La randul sau, Geanina Terceanu a fost condamnata la șapte ani de inchisoare. Ioan Becali a fost condamnat…

- Magistratii ICCJ s-au pronuntat marti, 20 februarie, in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor.Fosta judecatoare Terceanu a fost condamnata marti la 7 ani de inchisoare…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins definitiv, vineri, contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunuri si conturi, informeaza HotNews.ro si Agerpres. “Respinge, ca nefondata, contestatia declarata ...

- Contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunurile si conturile companiei, va fi discutata astazi de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit Agerpres.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie discuta miercuri contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunurile si conturile companiei. La termenul anterior, din 31 ianuarie 2017, un avocat al companiei Tel Drum a solicitat recuzarea judecatorului…

- Sebastian Ghita face o mișcare la care nu se aștepta nimeni! Fostul deputat PSD a depus, cu ajutorul avocaților sai, o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Doi cetateni sirieni, cu domiciliul in Bucuresti, beneficiari ai statutului de refugiat in Romania, au fost declarati, in prima instanta, indezirabili, pentru o perioada de opt ani. Decizia a fost luata de judecatorii Curtii de Apel Bucuresti si poate fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Transparency International Romania in parteneriat cu Asociatia Magistratilor din Romania au placerea sa anunte demararea proiectului “Consolidarea rolului instantelor romanesti in aplicarea legislatiei privind ajutorul de stat”. Proiectul are ca obiectiv sa consolideze capacitatea instantelor romanesti…

- Cu referire la aspectele invocate in mass-media privind soluția de clasare dispusa in cauza cunoscuta generic sub denumirea “dosarul Microsoft”, instrumentata de catre Direcția Naționala Anticorupție, Biroul de informare si relatii publice face urmatoarele precizari: Parchetul de pe langa Inalta Curte…

- * Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Prezent la Inalta Curte, Paul Stanescu a declarat ca va demisiona din functie daca va fi inculpat…

- Pe numele jandarmului care ar fi lovit protestatari la protestul de sambata din București, Romania, a fost deschis un dosar penal pentru purtare abuziva, transmite Pachetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Cererea DNA de redeschidere a dosarului inchis acum cinci ani, in care a fost anchetat actualul vicepremier Paul Stanescu, va fi judecat, la Inalta Curte de Casație și Justiție de fostul subaltern al Laurei Codruța Kovesi. DNA cere la Inalta Curte redeschiderea unui dosar inchis acum cinci ani, in care…

- Elaborarea superficiala a dispozițiilor cuprinse in actele normative reprezinta principala cauza a interpretarii diferite și a soluțiilor neunitare date de instanțele din Romania in cauze similare. Deseori, Inalta Curte de Casație și Justiție este sesizata pentru dezlegarea unor noțiuni de drept, astfel…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, neaga ca ar fi perchezitionat calculatoarele si telefoanele mobile ale opt procurori anticoruptie. Reactia vine dupa ce in presa au aparut informatii in acest sens. DNA transmite intr-un comunicat ca in presa din Romania a fost vehiculata o informație potrivit…

- Situația mai puțin obișnuita in justiție. Marți seara, in dosarul intocmit de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție in cazul Hexi Pharma a fost admisa excepția necompetenței teritoriale a Judecatoriei Sectorului 5.In urma deciziei de azi, dosarul a fost trimis la Curtea…

- Este una din cele mai strategice baze militare americane din Europa, însa a dat peste un inamic neasteptat: oile. Comandamentul bazei de la Deveselu, din sudul României, a intrat într-o disputa cu crescatorul unor oi care îi perturba instalatiile militare, comenteaza marti…

- Sectia pentru procurori a CSM decide, marti, daca magistratul DNA Eugen Stoina, care ar fi provocat un accident rutier fiind sub influenta bauturilor alcoolice, va fi revocat din structura de parchet. Cererea a fost inaintata de procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, informeaza Romania Tv.Parchetul…

- Pe numele lui Radu Mazare a fost emis un mandat de arestare in lipsa. Acest lucru s-a intamplat in urma cu putin timp la cererea DNA. Riscul de sustragere, apreciat in raport cu anturajul fostului edil, este format din persoane publice importante. Aflat sub control judiciar, Radu Mazare a plecat din…

- Am scris intr-un numar anterior despre gravitatea deosebita a faptelor dezvaluite de Daniel Dragomir prin reproducerea a doua documente semnate de doi judecatori de la Inalta Curte de Casație și Justiție: Corina Jijiie și Horia Valentin Șelaru.

- Sistemul medical se confrunta cu multe probleme, insa, de-a lungul timpului, situații precum cea a medicului Mihai Lucan, care a ajuns in fața procurorilor, nu au fost singulare, iar acuzațiile aduse doctorilor au fost dintre cele mai variate: corupție, favorizarea infractorului sau mutilare. De-a lungul…

- Simona Camelia Marcu, in varsta de 51 de ani, este membru al CSM din partea Inaltei Curti de casatie si Justitie. Potrivit CV-ului sau, Simona Marcu a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti in 1988 si a fost jurisconsult, judecator la Judecatoria Sector 1 si la Tribunalul Bucuresti,…

- Victor Becali, condamnat in 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul ”Transferurilor”, a fost eliberat conditionat, transmite News.ro . UPDATE 1: Victor Becali a parasit Penitenciarul Jilava, joi seara, dupa ora 22.30, si a fost asteptat de o masina pentru a-l duce acasa. ”A fost o perioada…