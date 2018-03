Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Buzau ii convoaca pe membrii Consiliului Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru luni, 26 martie 2018, ora 11.00. Peste 30 de proiecte de hotarari vor fi luate in discuție in ședința care va avea loc in sala Stan Sararu din Palatul Comunal.

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Parintii care doresc ca copiii lor sa participe la disciplina Religie nu vor mai trebui sa-si dea acordul in fiecare an, ca pana acum, ci o singura data pentru toata perioada de scolarizare. Ordinul a fost semnat de catre Ministrul Educatiei Nationale, ordin care a fost deja publicat in Monitorul Oficial.…

- Situație inedita in Timiș. Un deputat PNL și-a luat consilier un fost membru PSD Timiș. Deputatul Marilen Pirtea a emis astazi un comunicat prin care anunța presa locala ca atunci cand va fi in imposibilitatea de a comunica cu jurnaliștii, cel care va oferi informații despre activitatea sa va fi Horea…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul lui Romaniuc Ioan, primar al comunei Rona de Sus si in cazul lui Dunca Liviu Toader, consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Bogdan-Voda. Astfel, conform ANI, Romaniuc Ioan, in perioada 24 septembrie 2012…

- Manchester United a fost eliminata de Sevilla din Liga Campionilor la fotbal, dupa ce andaluzii s-au impus cu scorul de 2-1, marti seara, pe ''Old Trafford'', în mansa secunda a optimilor de finala.

- Lucian Radulescu – consilier parlamentar și consilier al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti cu atribuții de coordonare al Hipodromului Ploiești a avut audienta la ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, cu privire la introducerea sistemului de pariuri competitionale sportive, prin operatorul Loteria…

- Sfidarea careienilor de catre Primarie nu se reduce doar la neinformarea lor privind modul de administrare a banului public ci si la lipsa de informare in timp util privind data la care au loc sedintele publice ale Consiliului Local. Astazi, 13 martie 2018, de la ora 13,00 primarul a convocat o sedinta…

- Deturnarile de fonduri din Belgia reprezinta unul dintre cele mai mari și scandaloase cazuri din istorie. Conform cotidianului Belgian Le Vif, fonduri in valoare de peste 10 miliarde de euro ce apartineau apropiatilor fostului dictator libian Muammar Gaddafi si care au fost blocate in Belgia din ordinul…

- Politicile verzi și Economia Circulara au fost principalele teme puse în discuție de Grupul IRIDEX la Forumul “Tranziție Inteligenta catre un Sector Energetic Digitalizat și Sustenabil”, care a avut loc astazi la Palatul Parlamentului, o ediție dedicata producției de energie alternativa…

- Dupa cinci luni in care CL Barlad a funcționat in 20 de oameni, iata ca la ședința din 28 februarie a fost validat și cel de-al 21-lea. Este vorba despre liberala Elena Geanina Radu, care l-a inlocuit pe demisionarul Mihai Bozianu. Primul punct pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local (CL) Barlad…

- Avand in vedere sesizarea Organizatiei Judetene Constanta a Partidului Social Democrat, inregistrata la Institutia Prefectului Judetul Constanta prin care a fost inaintata Hotararea nr.3 25.02.2018 a Biroului Permanent al Organizatiei Judetene a Partidului Social Democrat privind excluderea din partid…

- Jared Kushner, ginere si consilier al lui Donald Trump, nu mai are acces la informatiile clasificate cele mai sensibile de la Casa Alba, au indicat marti surse apropiate cazului, transmite AFP. Kushner, care este casatorit cu Ivanka Trump, fiica cea mai mare a presedintelui american, este insarcinat…

- La data de 21 februarie a.c., Poliția Municipiului Targu-Jiu a fost sesizata de o femeie de 60 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca fiica sa de 35 de ani, a folosit o fotocopie a carții sale de identitate și i-a falsificat semnatura, incheind un contract pentru furnizarea de servicii de…

- Procurorul general al tarii, Augustin Lazar, cere controale la toate parchetele, dupa informatiile aparute în presa în ultima perioada cu privire la conduita unor procurori si a unor posibile abateri de la Codul deontologic.

- Jean Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, miercuri, ca a discutat cu premierul Viorica Dancila despre perspectiva presedintiei romane a Comisiei si despre importanta acestui mandat si si-a exprimat speranta ridicarii Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Romania si Bulgaria.…

- Proiectul depus pe fonduri europene pentru reabilitarea secției Maternitate – Pediatrie – Ginecologie a Spitalului Orașenesc Cugir a fost selectat pentru finanțare dupa ce a fost depus la ADR Centru. Intitulat ”Creșterea eficienței energetice in cladirea publica Secția Maternitate și Pediatrie”, proiectul…

- Primarul municipiului Huși, Ioan Ciupilan, i-a convocat pentru joi, 22 februarie, de la ora 15, pe consilierii locali, in ședința ordinara a acestei luni. In total, aleșii vor analiza și vota 21 de proiecte de hotarare, plus “Diverse”. Primele doua proiecte aflate pe ordinea de zi se refera, pentru…

- Institutia Prefectului – Judetul Teleorman organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de consilier, clasa I, grad profesional superior și un post de referent grad profesional superior, ambele din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, Resurse Umane si Administrativ. Pentru postul de consilier,…

- Semnatura lui Nicolae Davitoiu apare in calitate de consilier local pe „Planul de Ordine si Siguranta Publica a Municipiului Targu Jiu“ inregistrat in anul 2016, cu toate ca acesta nu mai detinea functia de consilier local din anul.

- Deși consilierii locali ai PNL PITESTI, prezenți ieri la ședința ordinara a Consiliului Local s-au opus, majoritatea formata din PSD-ALDE, a decis ca incepand cu 1 aprilie 2018, sa fie majorat prețul gigacaloriei pentru ...

- ANI a transmis un comunucat de presa din care reiese faptul ca Daniel Lambru, consilier local municipal si director al Centrului de Zi si de Noapte, in perioada 2013-2017 s-a aflat in incompatibilitate. “In perioadele 18 noiembrie 2013 – 14 august 2014 și 16 august 2016 – 18 iulie 2017, a deținut simultan…

- Gheorghe Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului si numit consilier onorific, potrivit unor decizii ale premierului Viorica Dancila publicate marti in Monitorul Oficial.

- Joi, 15 februarie, Consiliul Municipal este chemat sa aprobe propunerea Executivului de reducere a impozitelor si taxelor locale aprobate pentru anul 2018 prin HCL nr. 495/2018. Pentru o mai buna intelegere a acestei masuri, in cele ce urmeaza se face o sinteza a valorii finale a impozitelor pentru…

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a emis vineri ordinul prin care pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania, in functie de care va fi calculata redeventa datorata bugetului statului de catre producatori, va tine cont de cotatiile de la bursa CEGH Viena, potrivit unui…

- Andreea Pastirnac a fost eliberata joi din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe si numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, conform unei decizii a premierului Viorica Dancila, publicata joi in Monitorul Oficial. Tags: …

- Presedintele ALDE Gorj, Dian Popescu, nu crede ca va ramane in functia de consilier personal al ministrului Energiei, dupa inlocuirea lui Toma Petcu cu Anton Anton. „Sunt in cadrul Ministerului Energiei, nu cred ca voi m...

- Cetatenii (persoane fizice) care detin capacitati de productie de energie electrica sub 100 kW vor putea sa o livreze in retea prin intermediul operatorului de distributie la care sunt racordate centralele lor, compensand astfel consumul propriu reflectat pe factura, arata un proiect al ANRE.…

- In ședința ordinara a Consiliului Local din data de 31 ianuarie 2018, unul dintre proiectele ce viza modernizarea Bulevardului Nicolae Titulescu a fost respins de catre alianța PSD-Nicolae Dragu. Primarul municipiului Calarași, Daniel Ștefan Dragulin, vine cu urmatoarea declarație: ”Cu regret constat,…

- „Am solicitat Consiliului Agrifish sa ia nota de aceasta situatie si, impreuna, sa incercam gasirea unor solutii pentru sustinerea acestui domeniu la nivel european”, a spus secretarul de stat. Pierderile producatorilor de sfecla, 7 milioane de euro/an. Acestea sunt estimarile Federatiei…

- Darius Vâlcov, numit marti consilier de stat în aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, a fost audiat, miercuri, la Tribunalul Dolj, într-un dosar în care este judecat pentru doua infractiuni de luare de mita si

- Repartitia locuintelor sociale disponibile din municipiul Baia Mare va fi hotarata in sedinta ordinara de marti, 30 ianuarie, a Consiliului Local. Proiectul de hotarare pe aceasta tema ce va fi supus votului alesilor locali arata in felul urmator: Proiect de hotarare privind aprobarea repartitiilor…

- In cadrul sedintei de Consiliu Local desfasurata astazi la Campia Turzii, noul consilier local din partea UDMR Ana-Maria Nagy a depus juramantul si a devenit oficial membru al consiliului. O parte dintre proiectele de hotarare de pe ordinea de zi au fost votate in unanimitate, in timp ce unul dintre…

- Președintele Klaus Iohannis, a decorat, miercuri, la Palatul Cotroceni, delegația Romaniei care a participat la competiția sportiva „Invictus Games Toronto 2017”. Eroii au adus Romaniei la jocurile paralimpice o medalie de aur, una de argint și doua de bronz, la competiția care a avut loc, anul trecut,…

- Senatorul american și veteranul de razboi din Irak, Tammy Duckworth, a anunțat ca urmeaza sa aduca pe lume un copil la scurt timp dupa ce va implini 50 de ani in luna aprilie, scrie libertatea.ro.

- Demisia pe care fosta viceprimarita Iulia Vina trebuie sa și-o dea din Consiliul Municipal ii deschide calea unui alt fost consilier sa revina in functia ce va ramane libera in cateva zile. Alexandru Picui este ur...

- Ultima consultare a administrației locale pe marginea bugetului Sucevei pe 2018, care a avut loc joi dimineața, la care au fost convocați reprezentanții celor patru partide politice din componența Consiliului Local, s-a desfașurat in lipsa aleșilor locali PSD. Consilierii locali ai acestui ...

- Masura vizeaza un numar aproximativ de 15.000 de programatori, in plus fata de cei scutiti pana in prezent. Cei care vor sa beneficieze de aceasta scutire trebuie sa faca dovada inscrierii in invatamantul superior. „Aceasta este o masura prevazuta in programul de guvernare, promovata de Ministerul…

- Avand in vedere adresa Partidului Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei inregistrata la Institutia Prefectului Judetul Constanta prin care a fost comunicata Hotararea Filialei Judetene Constanta a PUNR privind excluderea din partid a lui Stan Alexandru Gurgui si implicit din cea de consilier local…

- A cersit bani de la stat pentru a se lecui, dar a plecat sa se distreze la munte in Romania. La sfarsitul anului trecut, Vasile Vulpe, consilier raional din Ialoveni, ales pe listele "Partidului Nostru", a solicitat ajutor pentru tratament.

- Eugen Stan, politistul arestat pentru pedofilie, a fost decorat in 2012 cu ordinul „Barbatie si Credinta”, potrivit unor informatii prezentate joi seara la Antena3. Barbatul a fost decorat la recomandarea ministrului Administratiei si Internelor de la acea vreme, pentru participarea la actiunile de…

- Presedintele Romaniei a semnat decretele de decorare a unor institutii de invatamant. Astfel, cu prilejul aniversarii a 200 de ani de la infiintare, in semn de apreciere pentru rezultatele de exceptie obtinute in procesul de formare intelectuala si umana a tinerelor generatii, pentru promovarea calitatii…

- Semifinala Eurovision: salina ca varianta de criza pentru Cluj Turda este de fapt o locație de rezerva pentru semifinala Eurovision deoarece Primaria Cluj-Napoca a refuzat sa o organizeze, conform site-ului local Info Arieș. “Autoritațile locale au lasat sa se înțeleaga faptul ca organizarea…

- Mihai Tudose, premierul Romaniei, a anunțat in aceasta seara ca Gica Popescu a acceptat oferta de a-i deveni consilier intr-o chestiune foarte importanta: organizarea meciurilor de la Euro 2020.

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a fost distinsa, astazi, cu Ordinul „Meritul pentru Invațamant” in grad de Ofițer de catre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, intr-o ceremonie organizata la Palatul Cotroceni. Din partea universitații a fost prezenta la eveniment o delegație…

- La data de 06 ianuarie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Motru au fost sesizati prin plangere de o femeie, de 46 de ani, cu privire la faptul ca, in acea dimineata fostul sau concubin de, 38 de ani, ar fi patruns in locuinta sa, situata pe raza localitatii, prin spargerea unui geam,…

- Primarul comunei Draghiceni, județul Olt, Ștrefan Viorel Șoanca, a aflat joi, 4 ianuarie 2018, ca i-a incetat mandatul, un ordin al prefectului emis in acest sens fiindu-i transmis. Actul emis de Prefectura Olt era așteptat inca de la sfarșitul lunii ...

- Gata cu declaratiile de avere si interes personal completate pe hartie. Autoritatea Nationala de Integritate a lansat un sistem online, care va permite persoanelor publice sa completeze formularele utilizand doar semnatura electronica.

- Preluarea de catre Primarie a unor bunuri imobile de la Fortus a fost una dintre principalele teme de dezbatere din sedinta plenului Consiliului Local (CL) de ieri. Consilierii locali au votat in unanimitate includerea terenului de 23,5 ha si a sapte active in patrimoniul public al municipiului Iasi.…

- ANAF va modifica, din oficiu, vectorul fiscal al angajatorilor. Pentru a veni in sprijinul contribuabililor si pentru a evita aglomeratia la ghisee, avand in vedere termenul scurt de depunere a declaratiei de mentiuni, modificarea vectorului fiscal pentru persoanele fizice si juridice care au calitatea…