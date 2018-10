Viceprimarul GURLUI GABRIEL gasit in stare de incompatibilitate Viceprimarul comunei Belciugatele, GURLUI GABRIEL a fost gasit de Agentia Naționala de Integritate (ANI) in stare de incompatibilitate. Potrivit comunicatului ANI, in mandatele 2012 – 2016 și 2016 – 2020 a exercitat simultan funcția de viceprimar și pe cea de membru in Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Belciugatele, Județul Calarași, incalcand astfel [&hellip Citeste articolul mai departe pe mediacalarasi.ro…

