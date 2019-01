Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, altercatia a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in satul Goesti, din comuna Lungani. Viceprimarul Mihai Tarziu, fost politist, a fost transportat la spital, dupa ce a fost injunghiat cu cutit in curtea locuintei sale. Purtatorul…

- Preoții au caștigat cel puțin 2.000 de euro de Boboteaza și, in funcție de parohiile pe care le pastoresc, unii dintre ei au obținut chiar și 6.000 de euro. Banii i-au primit in aproape trei zile de la creștinii carora le-au sfințit casele in primele zile din noul an. Pentru preoții ortodocși din toata…

- Viceprimarul comunei Lungani din Iasi, Mihai Tarziu, a fost injunghiat, luni seara, in propria curte, de un tanar de 21 de ani. Viceprimarul a vrut sa-l dea afara din curte pe tanarul de 21 de ani, moment...

- Politistii din Iasi fac o ancheta dupa ce viceprimarul comunei Lungani, Mihai Tarziu, fost politist, a ajuns la spital injunghiat in burta de catre un tanar care s-ar fi legat, in timpul unei petreceri, de fiica edilului. Presupusul agresor este cercetat in libertate pentru lovire sau alte violente.

- Atacul a avut loc chiar in curtea proprietatii lui Mihai Tarziu, pe care fostul politist o detine in satul Goesti, comuna Lungani. Dupa ce a iesit la pensie in anul 2016, Tirziu a inceput sa administreze un bar pe care l-a amenajat chiar in curtea unei proprietati pe care o detine in satul Goesti…

- Ziua de Boboteaza s-a transformat intr-un coșmar pentru o familie din județul Valcea. Un tanar, in varsta de 23 de ani, a fost reținut de polițiști, dupa ce și-a injunghiat fratele mai mare in gat.

- Mesajul deputatului dr. Viorica Cherecheș cu ocazia Bobotezei: „Prin acest minunat Dar ne intarim credinta, nadejdea si dragostea” Marea sarbatoare a creștinatații, Boboteaza aduce credincioșii in biserici pentru a da Slava lui Dumnezeu. Duhul Sfant s-a aratat in chip de porumbel alb și s-au deschis…

- Este vorba despre un conflict spontan, care a a avut loc in dimineața de marți, 4 decembrie, pe un teren viran de pe strada Celulozei. Un tanar de 17 ani s-a luat la harța cu un barbat de 37 de ani și cu...