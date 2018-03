Stiri pe aceeasi tema

- Fostul senator PNL Sorin Roșca Stanescu a caștigat definitiv procesul cu ANI, cea care il declarase incompatibil."Dupa aproape cinci ani de lupta cu Agenția Naționala de Integritate in instanțele de judecata, am caștigat. Timp de cinci ani nu am fost un om integru. Pentru ca nu a vrut ANI.…

- Campania cotidianului Libertatea de conștientizare a problemelor pe care le are cartierul de afaceri Pipera Sud are la baza un videoclip argument, realizat de o echipa de profesioniști. DECLARAȚIA #SalvatiPipera. Libertatea lanseaza o campanie pentru salvarea cartierului de afaceri al Capitalei PETIȚIA…

- Primaria Municipiului Bucuresti a castigat definitiv procesul intentat de USR pentru suspendarea hotararilor CGMB privind infiintarea celor 22 de companii care alcatuiesc Holdingul Municipal Bucuresti- Capitala EuropeanaPrin Decizia nr. 1487/14.03.2018, Curtea de Apel Bucuresti a respins definitiv,…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul a trei foști și actuali funcționari publici, dupa cum urmeaza:1. PLATON – GEORGIȚA VIRGINIA, fost șef al Serviciului Financiar al Inspectoratului Teritorial de…

- Mai multi fosti si actuali alesi locali in vizorul ANI; printre acestia si doi din Teleorman in Politic / Agentia Nationala de Integritate a dat publicitatii un nou lot de alesi locali incompatibili, printre acestia si un consilier si un fost consilier local din Teleorman. Concret, este vorba…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a stabilit ca Doina Dimulescu, fost manager al Spitalului Universitar de Urgenta "Elias" din Bucuresti, s-a aflat in stare de incompatibilitate.Citeste si: Un fost ministru din Guvernul USL, reactie TRANSANTA in razboiul Dragnea-Ponta-Maior: 'Dragnea…

- Mirela Furtuna, deputat PSD de București, este susținuta pentru funcția de vicepreședinte, pe regiunea Sud-Est, la Congresul Extraordinar din 10 martie. Paradoxal, deși in Legislativ reprezinta interesele alegatorilor din Capitala, aceasta este președinte al TSD Tulcea și este susținuta de Organizația…

- Dorin Lojigan, primarul PNL din Campia Turzii, a caștigat procesul cu un membru al PSD, urmand sa primeasca daune morale in valoare de 1 leu dupa ce a fost jignit pe Facebook. Dorin Lojigan, primarul municipiului Campia Turzii, membru PNL, a caștigat ”parțial” procesul cu un membru al PSD Campia Turzii,…

- Razvan si Dani au prezentat noi mesaje amuzante postate pe retetele de socializare la deja obisnuita rubrica "Decat un prieten in plus pe Facebook, mai bine un prieten in minus". De data asta, in vizor a fost luat un alt internaut cu simț poetic și cunoștințe de gramatica de gradinița.

- Filosoful Mihai Șora propune inițierea și asumarea, de catre toți cei cu mintea limpede, a unui demers civic menit a-i elibera pe cei apropiați noua din gandirea captiva, tributara direcțiilor pe care se inscriu mesajele televiziunilor manipulatoare.Mesajul integral al filosofului Mihai Șora…

- Inalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat ieri in procesul pe care il are George Avram cu Agenția Naționala de Integritate. Acesta a pierdut procesul, iar acest lucru ar putea sa il coste job-ul de city manager al Primariei Bistrița.

- Primarul orasului Gaesti, Grigore Gheorghe, a castigat la Curtea de Apel Ploiesti procesul cu Agentia Nationala de Integritate. Acesta fusese reclamat, in 2016, de unul dintre consilieri, pe motiv ca in perioada exercitarii functiei de viceprimar a fost membru in Consiliul de Administratie al Liceului…

- Primarul comunei aradene Zabrani, Marian Toader, a castigat definitiv un proces cu Agentia Nationala de Integritate la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in urma recursului pe care l-a formulat impotriva sentintei date in octombrie 2016 de Curtea de Apel Timisoara – Sectia contencios administrativ…

- Lucian Volintiru, cel care, timp de mai bine de zece ani, a fost șeful Serviciului Cadastru din cadrul Primariei Barlad, a fost gasit in incompatibilitate de Agenția Naționala de Integritate (ANI). Anunțul a fost facut vineri, 16 februarie, cand s-a dat publicitații o lista de șase foști și actuali…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anuntat, vineri, ca a constatat starea de incompatibilitate si existenta unei diferente nejustificate intre averea dobandita si veniturile realizate in cazul a sase fosti si actuali functionari publici. Potrivit unui comunicat al ANI transmis AGERPRES,…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si existenta unei diferente nejustificate intre averea dobandita si veniturile realizate in cazul a sase fosti si actuali functionari publici. Printre acestia se afla si un functionar public in cadrul Primariei orasului Macin,…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anutat ca primarul comunei Homorod, Marcel Pelei, este incompatibil. ANI susține ca primarul Pelei, in perioada 28 mai 2014 – 27 noiembrie 2015, a detinut si a exercitat simultan functia de primar si calitatea de comerciant persoana fizica in cadrul PFA Pelei…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul a 26 de fosti si actuali alesi locali, transmite Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Agenția Naționala de Integritate l-a declarat pe consilierul municipal Daniel Lambru, membru PSD, in incompatibilitate, acesta avand și funcție de conducere intr-o instituție subordonata Consiliului Local. Este vorba despre Centrul de urgența de zi și de noapte pentru persoanele adulte fara adapost.…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 26 foști și actuali aleși locali, dupa cum urmeaza: 1. MEGHESAN NICOLAE SORIN, primar al municipiului Tarnaveni, județul Mureș — INCOMPATIBILITATE In perioada 19 iunie…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul a 26 fosti si actuali alesi locali, printre care trei consilieri locali din judetul Constanta, dupa cum urmeaza: 1. Meghesan Nicolae Sorin, primar al municipiului Tarnaveni,…

- Consilierul municipal PSD Daniel Lambru a fost gasit in incompatibilitate de catre Agenția Naționala de Integritate. Potrivit unui comunicat de presa emis joi de ANI, „in perioadele 18 noiembrie 2013 – 14 august 2014 si 16 august 2016 – 18 iulie 2017, a detinut simultan functia de consilier local si…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si existenta indiciilor privind posibila incalcare a regimului juridic al conflictului de interese in materie penala in cazul a trei persoane cu functii publice.

- Prima reacție a lui Horia Georgescu dupa ce a fost condamnat la patru ani de inchisoare. Fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI) susține ca a stat in arest patru luni, deși nu fost „nicio clipa acuzat de corupție, luare de mita și fapte de violența”. Fost șef al ANI a scris mesaj…

- Agentia Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate a unui angajat de la Tribunalul Bacau, la 9 ani dupa incetarea acesteia. Potrivit ANI, in perioada 01 noiembrie 2007 – 05 ianuarie 2009, G.P.G. a detinut simultan functia de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și existența indiciilor privind posibila incalcare a regimului juridic al conflictului de interese in materie penala in cazul a trei persoane cu funcții publice, dupa cum urmeaza: 1. STRATULAT IOAN SORIN, șef Secție clinica recuperare,…

- Liberalul a anunțat ca marți a redepus interpelarea adresata premierului in legatura cu revenirea Arenelor de Tenis la Ministerul Tineretului și Sportului. Daniel Zamfir a spus ca Mihai Tudose o ascunsese sub preș. Senatorul spera ca actualul premier va face dreptate. [citeste si] Mesajul…

- Indicatorul din județul Mureș care semnala intrarea pe raza județului Alba, marcat in limbile romana și machiara (Alba, Feher) a fost retras, președintele CJ Mureș, Peter Ferenc, fiind acuzat de abuz in serviciu. Deputatul PMP de Mureș, Marius Pascan, a scris, marți, pe Facebook, ca indicatorul cu inscripționarea…

- Romania a castigat procesul cu Chevron, iar gigantul american trebuie sa plateasca, 73 de milioane de dolari, Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligațiilor financiare prevazute de Legea

- Suparati pe evolutia favoritilor, fanii echipei braziliene Portuguesa le-au ”furat” acestora cele zece pizza pe care acestia urmau sa le aiba la dispozitie dupa meciul cu Oeste, pierdut cu 3-0, informeaza Reuters. Pentru fotbalisti este ceva normal sa manance o felie de pizza la finalul…

- Verdict final in dosarul cetateanului chinez Wenxiong Cai, acuzat de evaziune fiscala in forma continuata. Ieri, Curtea de Apel Constanta a admis apelurile declarate de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta si de catre partea civila Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Generala…

- 31 de rectori ai celor mai importante universitați din Romania au transmis un mesaj public de susținere a lui Valentin Popa, rectorul Universitații ”Ștefan cel Mare” din Suceava pentru funcția de ministru al Educației. Cei 31 de rectori susțin ca cel propus de PSD este o personalitate de marca a…

- Filosoful Mihai sora, in varsta de 101 de ani, a publicat joi seara, pe Facebook, un mesaj emotionant in care reda o amintire pe care o are cu prietenul sau Neagu Djuvara. „Cineva a spus: „Souriez, vous etes filmes!“, iar Neagu s-a intors spre mine si a suras. Apoi a adaugat: „Zambez!“ Dumnezeu sa te…

- Magistratii au anulat raportul prin care Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca medicul Bende Barna Gavril, fost manager al Spitalului municipal Hunedoara, a fost gasit in conflict de interese.

- Primarul PSD al orașului Marașești, Valerica Chitic, a pierdut procesul cu Agenția Naționala de Integritate (ANI), privind anularea unui act administrativ emis de ANI, act prin carea fost sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Panciu in vederea cercetarii primarului pentru savarșirea infracțiunii…

- Gheorghe-Petru Feieș, longevivul primar al orașului aradean Sebiș, a pierdut definitiv procesul cu Agenția Naționala de Integritate, care stabilise ca in perioada 17 iunie 2008-22 aprilie 2013, acesta s-a aflat in stare de incompatibilitate deoarece a deținut funcția de administrator al unei societați…

- Primarul liberal al comunei Sibot, Ilie Tomus, a ramas fara functie. Prefectul de Alba, Danut Halalai, a emis, joi, 18 ianuarie, ordinul de constatare a incetarii mandatului acestuia dupa ce Tomus a pierdut definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI). In comuna vor fi organizate alegeri,…

- Romania a facut progrese extrem de limitate in implementarea recomandarilor GRECO de prevenire si combatere a coruptiei in privinta membrilor Parlamentului, judecatorilor si procurorilor, se arata intr-un raport publicat, joi, de Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), organismul anticoruptie al…

- Atenție la comentariile pe care le faceți pe Facebook, pentru ca sunteți pasibili de o amenda directa din partea Poliției sau puteți fi dat in judecata, fiind obligat sa platiți daune morale, cheltuieli de judecata și alte cheltuieli (cum ar fi publicarea sentinței intr-un ziar)! Liviu Alexa, jurnalist…

- Procesul lui Horia Georgescu, fostul șef al Agenției Naționale de Integritate (ANI), se apropie de un verdict in prima instanța. Georgescu lanseaza o serie de acuzații la adresa DNA, intr-o postare de pagina de Facebook, in care susține ca a fost arestat preventiv abuziv, iar procurorii au inventat…

- Vicepremierul Marcel Ciolacu spune ca se va intoarce "cu fruntea sus" in Parlament, unde va continua sa se dedice serviciului public in beneficiul Romaniei. "Ma voi intoarce cu fruntea sus in Parlament, unde voi continua sa ma dedic serviciului public in beneficiul Romaniei. Si, in mod special, voi…

- Primarul liberal al comunei Sibot, Ilie Tomus, va ramane pana la sfarșitul acestei saptamani, fara mandat. Tomuș a pierdut definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI), instituție care l-a acuzat ca a fost și comerciant, ca persoana fizica autorizata, și primar. Referatul privind situația…

- Adrian Mutu a implinit azi 39 de ani. Mesajul surorii sale. Golurile de la Chelsea. Laura Cordun, sora jucatorului nascut la Calinești – Argeș, care acum este oficial al FRF, a postat pe Facebook un mesaj: ”Come nessuno… Frumos, talentat, puternic, sufletist, incapatanat, etc., etc. Evident, nu este…

- In urma cu putin timp Liviu Dragnea, presedintele camerei Deputatilor a postat pe pagina sa de Facebook urmatorul mesaj: 2017 a fost mai putin linistit decat am sperat. Dar, daca dam la o parte zgomotul politic, vedem un an cu realizari fara precedent. Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica…

- Avea doar 32 de ani și o viața întreaga în fața. Bogdan Tuța, tânarul care s-a sinucis astazi aruncându-se în fața trenului la Navodari, a ales altceva. Chiar în ziua de Craciun, Bogdan a postat un mesaj curemurator pe pagina sa de Facebook, mesaj pe care îl…

- "44... un numar frumos... Multumesc pentru urari!", a scris Elena Udrea pe Facebook, comentand o poza cu plaja, palmieri si ocean, peste a desenat numarul 44 si un smiley. De fapt, este ziua ei de nastere, iar Elena Udrea implineste anul acesta 44 de ani in a doua zi de Craciun. Reactiile…

- Situație inedita la Primaria Draghiceni, județul Olt. Agenția Naționala de Integritate a cerut Prefectului Județului Olt, fara succes insa, sa dispuna incetarea mandatului primarului din Draghiceni, declarat incompatibil in luna mai a acestui an. Este vorba de edilul Ștefan Șoanca, ...