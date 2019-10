Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Constanta a dispus condamnarea fostului secretar al comunei Nicolae Balcescu, Mihaela Petcu, la doi ani de inchisoare, pentru comiterea infractiunii de fals intelectual. Instanta a amanat aplicarea pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani de la data ramanerii definitive a prezentei…

- Fostul procuror al PICCJ Catalin Ceort, trimis in judecata dupa ce a cerut 260.000 de euro mita și a primit 30.000, a fost condamnat, definitiv, luni, de instanța suprema la patru ani de inchisoare cu executare.Concret, judecatorii ICCJ au respins apelurile declarate in dosar astfel ca cei…

- Primarul comunei Ciclova Romana, Gheorghe Percea, a fost condamnat la zece ani de inchisoare pentru fraudarea fondurilor europene derulate prin APIA, printr-o hotarare a Tribunalului Caras-Severin. Decizia nu este definitiva, putand fi atacata la Curtea de Apel Timisoara. Gheorghe…

- Un tanar din Alba a ajuns la Penitenciarul Aiud, unde va executa trei ani de inchisoare, pentru ca nu a platit 5.268,88 euro, daune civile, intr-un dosar in care a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru acces ilegal la un sistem informatic. In 25 iulie 2016, B.L.V. a fost condamnat la inchisoare…

- Cristi Borcea, condamnat in Dosarul Retrocedarilor, este in inchisoare de pe 8 februarie, dar ar putea primi o veste uriașa la inceputul acestei luni, cand va avea din nou dreptul sa formuleze o cerere de eliberare. La sfarșitul lunii mai Tribunalul București a menținut decizia Judecatoriei Sectorului…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au decis ieri mentinerea masurii preventive a suspendarii procedurii de lichidare dispuse fata de societatea comerciala Bulevard SA, inculpata in dosarul in care Radu Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a fost condamnat in prima instanta la sase…

- Un barbat din Prahova, judecat pentru savarșirea infracțiunii de viol, a fost condamnat la inchisoare. Alaturi de el a fost condamnat atat fratele sau, dar și mama fetei pe care a violat-o in vara anului 2017, care era concubina sa. Instanța de fond, respectiv Judecatoria Focșani, i-a aplicat barbatului…

- Liderul interlop mexican Joaquin „El Chapo” Guzman a fost condamnat, ieri, la inchisoare pe viata de catre o instanta din Statele Unite, potrivit BBC. Pe langa pedeapsa de inchisoare pe viata, instanta l-a condamnat la inca 30 de ani de inchisoare. In luna februarie, Guzman, in varsta de 62 de ani,…