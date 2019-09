Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, ieşire suburbană la adresa bicicliştilor: Dom'le, nu puţi? „Domnule, io vreau sa va intreb ceva, daca ați lucra, sa spunem, ați fi avocat, și vreți sa mergeți cu bicicleta... Domn'le, dar nu puți cand ajungi la tribunal, de la mersul pe bicicleta? Eu cred ca puți. Eu nu vreau sa am de-a face cu oameni care put!", a spus Badulescu in emisiunea In Comunitate, de la Bucuresti FM. "Nu vreau sa fac bataturi la c*r" "Nu vreau sa facla c*r" Cateva minute mai tarziu, viceprimarul a avut o noua iesire scandaloasa. "Eu nu vreau sa merg cu bicicleta, ca nu vreau sa fac bataturi la c...! N-am hemoroizi, ca io-s din ala de la țara și nu fac de astea, am mancat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Invitat la emisiunea „In comunitate” de la postul de radio Bucuresti FM, viceprimarul Bucurestiului a declarat ca nu vrea sa mearga cu bicicleta pentru ca nu vrea sa faca „bataturi la c..r”, adaugand dupa cateva minute ca n-are hemoroizi pentru ca nu e de la tara.

- Invitat la emisiunea „In comunitate” de la postul de radio Bucuresti FM, viceprimarul Bucurestiului a declarat ca nu vrea sa mearga cu bicicleta pentru ca nu vrea sa faca „bataturi la c..r”, adaugand dupa cateva minute ca n-are hemoroizi pentru ca nu e de la tara.

- „Domnule, io vreau sa va intreb ceva, daca ati lucra, sa spunem, ati fi avocat, si vreti sa mergeti cu bicicleta… Domn"le, dar nu puti cand ajungi la tribunal, de la mersul pe bicicleta? Eu cred ca puti. Eu nu vreau sa am de-a face cu oameni care put!", a spus Badulescu. Cateva minute mai tarziu viceprimarul…

