- Viceprimarul Aurelian Badulescu a fost exclus din Partidul Social Democrat, in urma unei decizii a filialei Sector 4, au precizat pentru AGERPRES surse din partid. Viceprimarul a declarat pentru AGERPRES ca este plecat din tara si ca nu a fost convocat sa participe la sedinta PSD Sector 4. "Eu nu am…

- "Eu nu sunt in țara, sunt la un control in strainatate. Am luat act de la dumneavoastra, nu am știut pana acum, aștept sa mi se comunice ca sa pot contesta. Pana atunci, nu se schimba cu nimic, raman in continuare viceprimarul Capitalei, ne judecam și cu asta, basta!", a declarat Aurelian Badulescu.…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, reactioneaza la inregistrarea audio publicata de STIRIPESURSE.RO. Inregistrarea contine o discutie telefonica intre viceprimar si o alta persoana, despre incidentele din 10 august si tensiunile care au urmat in Primaria Capitalei."Apar blurate anumite…