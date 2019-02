Viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu ar putea fi audiat la Parchetul General Viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu ar putea fi audiat, luni dimineata, la Parchetul General in legatura cu afirmatiile sale privind protestul din 10 august 2018, cum ca ar fi mintit cand a dat declaratii.



"Ceea ce voi declara la Parchet este o chestiune pe care trebuie sa o lamuresc acolo. Din acest moment, in spatiul public nu mai pot face declaratii pe acest subiect. (...) Lucrurile trebuie sa intre in normal, sa afle toata lumea ce s-a intamplat. (...) Urmeaza sa spun tot ce voi fi intrebat in fata organelor de urmarire penala si, sigur, ce elemente in plus voi aduce pentru…

