Stiri pe aceeasi tema

- Aurelian Badulescu, viceprimar al municipiului Bucuresti, a declarat miercuri, 30 ianuarie, in timpul unei interventii telefonice la Realitatea TV, ca a mintit atunci cand a fost audiat la Parchet in privinta violentelor de la mitingul antiguvernamental din 10 august.

- ''”E o golanie. M-am dus la ședința, dar nu am fost lasat sa intru. M-a intrebat cineva cine sunt, la intrare. I-am zis ca am avut invitație, nu m-a lasat. M-am intors și am plecat. E o execuție de tip mafiot, fara a putea spune ce am de spus. Dupa 30 ianuarie este momentul cand lumea va afla adevarul.…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a declarat, miercuri, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca liderul interimar PSD București, Gabriel Mutu, i-a spus la telefon ca organizația municipala a partidului va discuta despre sancționarea acestuia pentru ca intr-o emisiune televizata l-a facut „trompeta”…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a reacționat la atacurile subtile venite din partea primarului Sectorului 6, Gabriel Mutu, care a declarat, pentru Evenimentul zilei, ca nu ii poate despagubi pe proprietarii mașinilor distruse și i-a trimis la Primarul General, Gabriela Firea. „Avand in vedere…

- Viceprimarul Aurelian Badulescu a declarat, pentru MEDIAFAX, intrebat de masurile luate de administrație in contextul blocajului din Capitala, ca momentan nu are ce comandament de urgența sa faca, problemele urmand a fi soluționate punctual, neexistand "o rețeta".Viceprimarul Capitalei, Aurelian…

- Cererea fusese depusa de protestatarul Cristian Mihai Dide. Motivul respingerii este faptul ca pentru respectiva zona exista deja o cerere din partea Guvernului pentru evenimentul public prilejuit de preluarea presedintiei rotative a UE. Chiar și așa, Cristian Mihai Dide a spus ca va merge la protest.…

- Organizația Națiunilor Unite (ONU) a inceput o ancheta cu privire la violențele Jandarmeriei din 10 august și cere explicații Guvernului Romaniei pentru folosirea forței impotriva demonstranților pașnici. ONU da curs, astfel, petiției comunitații Declic, prin care peste 80 000 de persoane au cerut Națiunilor…

- Solicitarea este formulata "in vederea asigurarii respectarii dreptului la aparare si dreptului la un proces echitabil, in conditiile in care intelegem sa ne indreptam impotriva acesteia, atat prin exercitarea cailor extraordinare de atac prevazute de dispozitiile Codului de procedura civila si,…