- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a ramas fara permis de conducere sambata noapte dupa ce a fost prins de politisti ca circula cu 103 kilometri/ora in Bucuresti, au precizat surse din cadrul Politiei Rutiere.

- Procurorii Serviciului Teritorial Iași al DIICOT au facut vineri, 5 aprilie, mai multe percheziții domiciliare in Iași și București intr-un dosar in care cei vizați sunt suspecți de trafic de droguri de risc. Polițiștii antidrog au descoperit la percheziții 500 de grame de rezina cannabis, alte ustensile…

- Aproximativ 40 de kilograme de cocaina au fost descoperite, miercuri, plutind pe Marea Neagra, in apropierea platformelor petroliere. Surse judiciare au precizat pentru Sursa Zilei ca drogurile erau ambalate in 30 de pachete, aflate intr-un sac etanș, infașurat intr-o vesta de salvare. Angajații de…

- Prim-vicepreședintele PNL București, Alexandru Nazare, lamurește, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, de ce nu se afla pe lista pentru alegerile europarlamentare, dar și care sunt planurile sale de viitor. „Nu ma aflu pe lista pentru europarlamentare pentru ca nu mi am depus dosarul de candidatura.…

- Tribunalul Bacau a admis propunerea procurorilor DIICOT din aceeași localitate de arestare a camatarului Victor Untea și a agentului de poliție Mugur Baranceanu. Untea a fost arestat pentru pentru constituirea unui grup infracțional organizat, camata in forma continuata, santaj, dare de mita, instigare…