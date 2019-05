Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc pe aeroportul din Londra, intr-un avion cu destinația București. Romanul aflat in stare de ebrietate s-a luat la cearta cu insoțitoarele de zbor, susține Romania TV. Personalul zborului a cerut ajutorul polițiștilor care l-au scos afara din avion pe romanul recalcitrant.…

- Romania are deja un studiu de fezabilitate facut pentru tronsonul CFR Oradea-Episcopia Bihor-Cluj, care va face jonctiunea cu calea ferata de mare viteza catre Budapesta, a declarat ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, precizand ca in acest an va fi lansata proiectarea si executia.

- Consulatul Romaniei la Londra ii asigura pe cetațenii romani ca in cazul unui Brexit cu acord vor putea circula inspre Romania și dinspre Romania spre Marea Britanie in baza carții de identitate pana la 31 decembrie 2025. In cazul unui Brexit fara acord vor putea de asemenea sa calatoreasca in baza…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, cea mai mare formatiune politica de opozitie, a fost lovit in cap cu un ou in timp ce vizita o moschee din Londra, agresiune pentru care un barbat de 31 de ani a fost inculpat luni de politie, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Cazul a fost mediatizat pe pagina de Facebook a grupului "Romani in Londra – UK" și a starnit nenumarate controverse. Cel care a postat mesajul scrie ca poliția engleza a facut un apel din care reiese ca ar trebui anunțate autoritațile de fiecare daca cand cineva observa un rezident in UK care circula…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, exclus din PSD și in pericol sa piarda funcția de viceprimar, susține ca Liviu Dragnea și apropiații sai sunt in stare de orice și este posibil chiar sa o excluda și pe Gabriela Firea din PSD, cu riscul de a pierde primarul general al Capitalei.Citește…

- Aliny Mendes, o brazilianca de 39 de ani, care locuia in Streatham, Marea Britanie, a fost injunghiata mortal chiar de fostul ei soț, Ricardo Godihno (41 de ani), a stabilit Poliția din Surrey, care l-a și arestat pe barbat. Femeia iși luase copiii de la școala, cand a fost atacata, in plina zi, de…