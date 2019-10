Stiri pe aceeasi tema

- PSD Satu Mare solicita demisia viceprimarilor PNL ai municipiului, Doina Feher si Adrian Albu, motivand ca s-ar afla in conflict de interese dupa ce au aprobat introducerea pe lista prioritatilor ANL a fiului...

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, schimba strategia in Senat. Desi era asteptat sa-si dea demisia din functia de presedinte al Senatului, Tariceanu amana decizia, pe fondul negocierilor politice din aceste zile, precizeaza surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.In aceaste zile, liderii…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat marti ca isi va depune demisia imediat dupa sedinta de Guvern, adaugand ca "viata poate continua si fara functia de ministru". "Imediat dupa sedinta de Guvern de astazi, imi voi depune demisia la Secretariatul General atat din functia de ministru al…

- Iurie Renița, considera ca demisia lui Țurcan din funcția de președinte al CC este o chestiune de onoare. „Demisia din funcția de președinte a Curții Constituționale e o chestiune de onoare a generalului Vladimir Țurcan, deopotriva și a persoanei care a tradat! Doar la Curtea Constituționala…

- Prodecanul Facultatii de Teologie, Vasile Raduca, si-a dat demisia din functie ca urmare a declaratiilor scandaloase despre sarcina dupa viol, facute la radio Trinitas. Acestuia i se ceruse demisia atat de catre ministru Educatiei, Ecaterina Andronescu, cat si de catre rectorul Universitatii Bucuresti,…