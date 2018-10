”Mereu s-au facut cursuri, specializari, chiar prin camera de munca. In Hațeg, exista un colegiu național, I. C. Bratianu, care are și o clasa de turism și acești elevi fac practica in pensiuni. Trist este ca un procent foarte mic din cei care termina in clasa de turism mai departe vor sa și lucreze efectiv in turism. Poate au alte opțiuni. N-aș vrea sa supar pe nimeni și geneția asta mai tanara, dar parca toți fug de munca și-n turism este frumos, dar nu ușor” a spus viceprimarul Viorel Demian.

O alta durere a Hațegului este ca tinerii pleaca dupa terminarea liceului: ”Toți elevii…