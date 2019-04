Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Vladimir, Ion Ianași, a ajuns, marți, dupa gratii, pentru 24 de ore, in urma unei anchete efectuate de polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Gorj, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj, fiind acuzat, alaturi…

- Primarul comunei Vladimir, Ion Ianași, este audiat in acest moment de catre polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, intr-un dosar care vizeaza lucrari platite și neefectuate. Alaturi de acesta este audiat un cunoscut om de afaceri și diriginte de șantier al unui contract de…

- Aseara, un tanar de 20 de ani și mama sa, de 42 de ani, din Carbunești au fost reținuți pentru ultraj. Cei doi ar fi agresat un polițist și un jandarm care au intervenit pt aplanarea unui conflict in familie, sesizat de soțul femeii. Avand in vedere ca infracțiunea este de competența parchetului, pvd…

- Dupa cum a anunțat Ministrul Culturii la vizita sa facuta la Targu-Jiu, Corpul sau de Control, aflat pana acum in județul Dolj, va ajunge luni in Gorj. Organismul de verificare va avea in vedere, cu prioritate, amplasarea busturilor Arethia și Gheorghe Tatarascu, la Vladimir, ca urmare a scandalurilor…

- Primaria unei comune din județul Gorj le-a oferit angajaților un spor pentru lucrul cu xeroxul, informeaza gorjeanul.ro. Este vorba despre Primaria din Vladimir, condusa de Ion Ianasi, iar totul a ieșit la iveala in urma unui control al inspectorilor Curții de Conturi.

- Spor de xerox, la primarie. Pe cat de incredibil suna, pe atat este de ilegal acest adaos la salariu descoperit de Curtea de Conturi care a facut verificari la o primarie din Gorj. Castigul a ajuns la un angajat care avea copiatorul in primire si nu este singurul spor ilegal pe care l-au incasat functionarii.…

- Tribunalul Gorj a amanat inca o data judecata din dosarul in care targujianul Alexandru Laza Cristofor este judecat pentru omor. Luni a fost al 10-lea termen in proces. „Se acorda termen de jduecata la data de 18 martie 2019”, a stabilit instanța. Tanarul de 22 de ani este acuzat ca, in luna februarie…