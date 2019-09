''Sunt incantat sa vad ca Polonia se apropie de eligibilitatea pentru programul Visa Waiver'', a declarat Pence in timpul unei intrevederi, la Varsovia, cu presedintele polonez Andrzej Duda.



Circa 10 milioane de polonezi traiesc in Statele Unite ale Americii, reprezentand una dintre cele mai importante minoritati etnice din SUA.



Majoritatea cetatenilor din Uniunea Europeana pot calatori in Statele Unite fara viza, insa acest lucru nu se aplica cetatenilor din Romania, Polonia, Cipru, Croatia si Bulgaria.



Visa Waiver este un program guvernamental american care permite…