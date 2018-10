Stiri pe aceeasi tema

- 'China intervine in democratia americana' si 'pentru a spune lucrurile in mod abrupt, leadershipul presedintelui Trump functioneaza: China vrea un presedinte american diferit', a afirmat Pence intr-un discurs privind politica guvernului american fata de China. 'China a lansat un efort fara precedent…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat marti China ca "incearca sa influenteze" alegerile din Statele Unite ale Americii prin sanctiunile sale comerciale, dupa ce Beijingul a anuntat "represalii" la noile tarife vamale indicate luni de Washington, intr-o noua escaladare a razboiului comercial,…

- Ministrul Comerțului din China, Zhong Shan, a declarat ca protecționsmul de care dau dovada Statele Unite va avea impact atat asupra Chinei, cat și asupra Statelor Unite și va dauna economiei globale, in contextul noilor sancțiuni impuse de Administrația de la Washington, relateaza

- Statele Unite ale Americii au impus tarife de 10% asupra unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, escaladand razboiul schimburilor comerciale comune. Odata cu masura decretata de administrația de la Washington, proportia produselor chinezesti taxate ...

- Presedintele SUA, Donald Trump, vrea impunerea de taxe vamale la importurile din China in valoare de inca 200 de miliarde de dolari, afirma surse politice de la Washington, in pofida planului negocierilor cu Beijingul pentru depasirea conflictului comercial, relateaza agentia Bloomberg.

- Vicepresedintele american, Mike Pence si Secretarul de Stat, Mike Pompeo au negat ca ar fi scris editorialul anonim din New York Times in care Trump este atacat, scrie The Guardian. Pompeo, care se afla intr-o vizita in India, a declarat joi: „Nu este scris de mine,” informeaza News.ro. El a adaugat…

- Afirmatiile presedintelui american Donald Trump potrivit carora Statele Unite castiga un razboi comercial impotriva Chinei sunt 'iluzii', potrivit media de stat chineze, citate marti de dpa. Intr-un mesaj postat sambata pe Twitter, Trump a afirmat ca SUA "castiga" deoarece tarifele…

- Donald Tusk, președintele Consiliului European, a declarat luni ca Europa, China, Rusia și SUA au "datoria comuna" sa nu declanșeze razboaie comerciale care deseori in istorie s-au transformat in "conflicte fierbinți", informeaza agenția de știri Reuters, prleuata de mediafax. Inca este timp…