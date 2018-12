Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei de Control SRI Claudiu Manda susține ca acțiunea de azi din Parlament, de revocare a lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al Camerei Deputaților, este o acțiune comuna a lui Ponta, Iohannis, Opoziția și DNA, dovada a existentei statului paralel."Am asistat astazi…

- Situatia tensionata de miercuri dimineata din Camera Deputatilor, pe care nimeni nu o preconiza, a plecat de la dorinta Opozitiei de a testa daca coalitia PSD-ALDE mai detine majoritatea in Camera condusa de Liviu Dragnea. Opozitia are serioase indoieli ca dupa plecarile in cascada la proaspat infiintatul…

- PNL va cere Secretariatului general al Camerei Deputaților sa trimita la Monitorul Oficial hotararile de revocare in cazul lui Liviu Dragnea și a lui Florin Iordache, susțin surse politice din partidul liberal pentru știripesurse.ro.Raluca Turcan susține ca votul dat in Parlament, chiar daca nu a…

- Opozitia se pregateste de depunerea motiunii de cenzura, in jurul datei de 10 decembrie. Liberalii si-au consemnat deja parlamentarii la Bucuresti, in aceasta perioada si au interzis deplasarile externe ale colegilor din cele doua Camere, pentru a putea asigura toate voturile necesare. Liviu Dragnea,…

- Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache (PSD), a declarat sambata, la un post TV, ca in ședința de luni a CExN trebuie sa exista „o discuție și o clarificare” legata de liderii care critica partidul, el precizand ca „mai bine ne desparțim” de cei care nu respecta votul majoritații,…

- Camera Deputatilor a respins, in plenul de miercuri, motiunea simpla prin care PNL si USR cer demisia lui Tudorel Toader din functia de ministru al Justitiei. Motiunea simpla a fost respinsa de deputati cu 171 de voturi "impotriva", 99 "pentru" si 5 abtineri. AU fost si 7 deputati care…

- Opozitia demareaza procedurile pentru revocarea lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Anuntul a fost facut de deputatul PNL Gigel Stirbu, care va propune acest lucru in sedinta de conducere a partidului."Astazi, in ședința Biroului Executiv al Partidului Național…