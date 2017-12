Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul liberal Florin Cițu il acuza pe premierul Tudose ca vrea “bage pumnul in gura pieței libere”. Parlamentarul mai spune și ca politica economica intervenționista a PSD este responsabila, printre altele, de creșterile de prețuri și deprecierea monedei naționale. Senatorul liberal Florin Cițu…

- "Tudose vrea sa bage pumnul in gura pietei libere cu ajutorul BNR. S-a suparat Tudose! De un an de zile partidul din care face parte a dat lovitura dupa lovitura economiei Romaniei. Mister Tudose insusi a dat fara mila. A introdus supraacciza, a supraimpozitat contractele de munca partiale, a introdus…

- Senatorul PNL Florin Citu il acuza pe premierul Mihai Tudose ca vrea sa "bage pumnul in gura" pietei libere cu ajutorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "Tudose vrea sa bage pumnul in gura pietei libere cu ajutorul BNR. S-a suparat Tudose! De un an de zile partidul din care face parte…

- Premierul Tudose ia o decizie neașteptata in ultima zi lucratoare din 2017. Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, Gigi Dragomir, numit in aceasta functie in luna octombrie, a fost demis, printr-o decizie a lui Mihai Tudose, potrivit news.ro.Decizia privind eliberarea lui…

- Dupa ce a venit cu explicatii despre salarii, premierul Mihai Tudose a dezbatut in cadrul interviului acordat Romania TV un alt subiect important: pensiile. Seful Guvernului sustine ca punctul de pensie va creste, ca urmare a dorintei Executivului de a rezolva inechitatile din cadrul sistemului.Citeste…

- Va prezentam integral scrisoarea adresata premierului Mihai Tudose: "Cele 43 de organizații civice semnatare, active in protestele de strada care au urmat emiterii ordonanței de urgența nr. 13 și, ulterior, propunerilor de modificare a legilor Justiției și codurilor penale, va solicita o intalnire…

- "Romania, din cate stiu eu, e republica, nu monarhie. Casa Regala are suficiente proprietati - Savarsin, Peles - unde isi poate stabili resedinta", a declarat prim-ministrul Mihai Tudose intr-o intalnire cu jurnalistii. Seful Guvernului a adaugat ca va aviza negativ initiativa legislativa privind statutul…

- Fara sa comenteze prea mult pe tema ipotezei inaintate chiar de catre unul dintre liderii PSD-ului, si anume eventualitatea organizarii unui referendum pe tema monarhiei, premierul a folosit o propozitie simpla, prin care a dat tuturor de inteles cum vede lucrurile. “Nu sunt monarhist!”, a replicat…

- Victor Ponta saluta faptul ca actualul premier, Mihai Tudose, mentine relatia cu Serbia, Bulgaria si Grecia, relatie despre care spune ca a fost lansata in 2015, in timpul mandatului sau. Fostul premier mai afirma insa ca aceasta a ramas singura relatie functionala a Romaniei.Vezi si: Cum…

- George Adrian Paladi, in varsta de 38 de ani, a fost numit, miercuri dupa-amiaza, in ședința de Guvern, in funcția de prefect al județului Braila, in locul Madalinei Cochino.Potrivit unor surse citate de debraila.ro, noul prefect este finul de cununie al premierului Mihai Tudose. Paladi,…

- Firea s-a impacat cu Tudose. ”Poate ca s-a razgandit cu preluarea partidului, poate și-a dat seama ca și eu am multa treaba la Primarie și nu sunt interesata de acest lucru”, a spus Primarul Capitalei, miercuri, dupa intalnirea pe care a avut-o la biroul președintelui Liviu Dragnea, de la Parlament.…

- Poporul se desparte indurerat de Regele Mihai, "un model de moralitate și demnitate pentru romani", a afirmat, marți, premierul Mihai Tudose. "Poporul român se desparte îndurerat de Regele Mihai, un model de moralitate și demnitate pentru români, o…

- Liderul PSD Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose au in lucru introducerea unei noi taxe „pentru ca PSD nu are bani sa restituie taxele platite pana acum”, aceasta fiind cauza pentru care a fost amanata adoptarea bugetului pentru 2018, susține, intr-o postare duminica pe Facebook, senatorul PNL, Florin…

- "Stadiul implementarii strategiei pe care am fixat-o acum trei luni-patru luni și atunci parea o utopie. Acum cam o treime din program deja e implementat, daca ne luam dupa fondurile atrase (...) Etapa urmatoare — (...) am ajuns la concluzia ca sunt insuficiente stațiile, punctele de plecare la salvare…

- Negociatorul-șef (raportor) din partea Parlamentului European pentru Bugetul Uniunii Europene din 2018, europarlamentarul PMP, Siegfried Mureșan, a aratat la Bruxelles ca premierul Mihai Tudose este izolat din punct de vedere extern și nu este primit in nicio cancelarie europeana, ceea ce va afecta…

- Premierul a fost rugat ca catalogheze relatia pe care o are cu presedintele Klaus Iohannis, cu liderul PSD, Liviu Dragnea si cu coalitia de guvernare. El a catalogat drept "institutional corecta" relatia cu Iohannis si "buna" atat relatia cu Dragnea, cat si cea cu coalitia. Referindu-se la…

- Comisia de buget-finanțe discuta, miercuri, pe modificarile la Codul Fiscal adoptate de Guvern. Sunt așteptate mai multe amendamente la proiectul de Ordonanța. Intre timp, liberalii au depus, la Avocatul Poporului sesizarea in vederea contestarii la Curtea Constitutionala a Ordonanței de Urgența de…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a avut astazi, la Palatul Victoria, o noua runda de discuții cu reprezentanții medicilor de familie, in continuarea consultarilor incepute saptamana trecuta. Șeful Executivului a exprimat deschiderea pentru adoptarea unor masuri care sa soluționeze problemele semnalate de…

- Medicii de familie se întâlnesc la ora 10 cu prim-ministrul Mihai Tudose, pentru a discuta pe noul contract cadru. Medicii cer venituri mai mari , condiții de munca mai ușoare și debirocratizarea sistemului.

- "Am venit si cu drag, nu din obligatie, si cu recunostinta pentru ajutorul extraordinar pe care l-am primit din partea liderilor dumneavoastra atunci cand am creionat si am definitivat acest plan de reforma. (...) Discutiile s-au concretizat (...) cu anumite schimbari, cu anumite reglaje, de asa…

- PSD e un butoi de publbere, dupa ce DNA l-a pus sub urmarire penala pe Liviu Dragnea! Unul dintre cei mai importanți lideri ai partidului, Codrin Ștefanescu, face cateva declarații explozive la adresa colegilor sai. In plus, el trimite un avertisment și premierului Mihai Tudose.”Sunt vreo…

- Vicepresedintele PNL, senatorul Florin Citu, precizeaza, intr-o postare pe Facebook, ca, prin modificarile aduse Codului Fiscal, costul angajatorilor cu salariul minim creste cu 10%, iar contributia la Pilonul ll de pensii nu creste proportional cu salariul brut, concluzia sa fiind ca Guvernul foloseste…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu scrie joi, pe pagina sa de Facebook , ca "Contributia la pilonul II de pensii nu creste proportional cu cresterea salariului brut. In functie de deficitul la bugetul de stat, ramane la fel in suma absoluta sau cel mai probabil scade. Astfel, guvernul foloseste pensiile…

- Ordonanța de Urgența a Guvernului pentru modificarea Codului fiscal a fost adoptata in sedinta de miercuri a Guvernului. Actul normativ prevede reducerea contributiilor sociale si transferul lor la angajat, scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10% si reducerea contributiei virate la Pilonul II…

- Senatorul liberal Florin Citu a lansat \\\'o provocare\\\' premierului Mihai Tudose, ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor Publice, Ionut Misa, si le propune \\\'sa plece acasa\\\' daca in Romania, de la 1 ianuarie 2018, vor scadea \\\'100 de salarii\\\'.

- Vicepresedintele PNL Florin Cîtu a declarat luni ca liberalii vor sesiza Comisia Europeana în cazul în care premierul Mihai Tudose va încerca sa introduca taxa de solidaritate în forma prezentata. „L-am avertizat pe premierul Tudose ca în cazul…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a declarat luni ca liberalii vor sesiza Comisia Europeana in cazul in care premierul Mihai Tudose va incerca sa introduca taxa de solidaritate in forma prezentata, informeaza Agerpres.

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a declarat luni ca liberalii vor sesiza Comisia Europeana in cazul in care premierul Mihai Tudose va incerca sa introduca taxa de solidaritate in forma prezentata. Citeste si: Greu din PSD, CRITICI pe modificarile la Codul Fiscal: 'Ar fi o LOVITURA foarte mare…

- Vicepreședintele PNL Florin Cițu a declarat luni ca liberalii vor sesiza Comisia Europeana in cazul in care premierul Mihai Tudose va incerca sa introduca taxa de solidaritate in forma prezentata. "L-am avertizat pe premierul Tudose ca în cazul în care va încerca sa…

- Proiectul parteneriatului public-privat va fi adoptat in sedinta de Guvern de miercuri, daca toate avizele sunt gata, sau saptamana viitoare, a anuntat, luni, premierul Mihai Tudose.Citeste si: Gabriela Firea, negocieri cu ministrul Felix Stroe. De ce vrea sa preia Primaria liniile de tren…

- Anunțul a fost facut de Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual din Romania si membru al CES. Sedinta extraordinara a Guvernului pentru adoptarea noilor prevederi fiscale programata pentru vineri la ora 14.00 a fost amanata pentru luni. Masurile…

- Senatorul liberal Florin Cițu a lansat "o provocare" premierului Mihai Tudose, ministrului Muncii, Olguța Vasilescu, și ministrului Finanțelor Publice, Ionuț Mișa, și le propune "sa plece acasa" daca in Romania, de la 1 ianuarie 2018, vor scadea "100 de salarii". …

- Guvernul va sprijini cu fonduri de la buget construirea unui spital județean nou la Sibiu, a declarat premierul Mihai Tudose. Premierul Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea, au facut miercuri o scurta vizita la Spitalul Clinic Județean de Urgența din Sibiu. …

- Vicepresedintele PNL Florin Citu acuza Guvernul ca minte, ca una spune in tara si alta la Bruxelles, el aratand ca potrivit raportului intocmit de delegatia Comisiei Europene care a venit in Romania la finalul lunii septembrie, ministrul Finantelor, Ionut Misa, le-a spus oficialilor europeni ca vrea…

- Premierul Tudose ne sfideaza: Se lauda cu banii europeni atrasi de Iasi, dar investitiile Guvernului in infrastructura rutiera sunt pentru alte regiuni Guvernul pastreaza ca prioritati Sanatatea, Educatia si Infrastructura, a declarat premierul Mihai Tudose, azi, la Palatul Victoria, la semnarea contractului…

- Este harababura totala la Guvern! Daca ministrul Misa anunta recent ca firmele vor fi obligate sa plateasca, din 2018, o noua taxa, premierul vine cu clarificari si il contrazice total pe ministrul sau. Nici vorba de o noua taxa, spune Tudose, care sustine ca taxa exista deja si este inclusa in contributiile…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a prezentat vineri varianta de buget de stat pentru 2018 in viziunea liberalilor, potrivit careia veniturile totale ar fi de 272,4 miliarde de lei, cheltuielile ar insuma 288,64 miliarde de lei, ceea ce ar duce la un deficit de 1,8% din PIB. Florin Citu a spus…

- Sevil Shhaideh a fost numita miercuri consilier de stat in aparatul de lucru al Guvernului, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Aceasta a demisionat saptamana trecuta din functia de ministru al Dezvoltarii. Premierul Tudose a anuntat ca o va numi consilier. Totodata, si Elena Doina…

- Dupa ce a fost filmat de mai multe ori dormind in plen, vicepreședinte al Senatului, le-a mulțumt jurnaliștilor care au difuzat imaginile, pentru ca l-au ajutat sa descopere ca sufera de o boala.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose au venit impreuna joi la ședința Consiliului Executiv Național (CExN) al PSD, șeful Guvernului susținand ca va demisiona oricand partidul ii va cere. Întrebat cum va arata guvernarea dupa ședința de joi, Liviu Dragnea…

- Fostul premier si presedinte PSD – l-am numit pe Victor Ponta – demareaza un atac la baioneta impotriva lui Liviu Dragnea, urandu-i „succes” premierului Mihai Tudose in proiectul de a debarca de la Palatul Victoriei toti oamenii actualului sef social-democrat. Ponta sustine ca marea eroare a lui Dragnea…

- Premierul Tudose a fost astazi la Palatul Cotroceni, unde s-a intalnit cu presedintele Klaus Iohannis. Discutia a avut loc pe fondul tensiunilor din PSD. Informatia a fost confirmata de purtatorul de cuvant al presedintelui, Madalina Dobrovolschi. „E normalitate o astfel de intalnire intre presedinte…

- „Saptamana asta voi lua niște decizii. Dure, dar necesare”, a subliniat luni seara șeful executivului, Mihai Tudose, la un post de știri. „Aș minți daca aș spune ca toate lucrurile sunt in ordine. Nu, nu sunt in ordine. Unele nu sunt in ordine deloc. Dar am mai spus-o (…) nu iese nimeni la pensie din…

- Cu toate ca liderul PSD, Liviu Dragnea, a dezmințit faptul ca premierul Mihai Tudose ar fi avut tratative cu Fondul Monetar Internațional (FMI) pentru un imprumut, o delegație de 12 de persoane din Ministerul de Finanțe și ANAF, in frunte cu ministrul Ionuț Mișa, va pleca in aceste zile Washington pentru…

- Potrivit unor informații de ultima ora, în acest moment este tensiune maxima în PSD. Surse din partidul social democrat spun ca, Mihai Tudose a amenintat ca va demisiona. Nemulțumirea acestuia a aparut dupa aparitia sondajului facut de institutul Avangarde, care arata…

- Prim-ministrul Mihai Tudose si vicepremierul Ion - Marcel Ciolacu au discutat astazi, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei, despre aplicarea masurilor de plata defalcata a TVA și trecere a contributiilor sociale din sarcina angajatorului in sarcina angajatului…

- Romania si Bulgaria sunt "doua oaze de stabilitate si de siguranta a cetateanului", a declarat marti prim-ministrul Mihai Tudose, la Varna. "Este evident faptul ca atat Bulgaria, cat si Romania sunt doua oaze de stabilitate si de siguranta a cetateanului pe strada, foarte tolerante si religios, si…

- „Nu știu daca Romania și Bulgaria au probleme cu securitatea la granițe. Romania și Bulgaria ofera Uniunii Europene una dintre cele mai securizate poliții de frontiera de trafic de persoane, dupa cum spun cifrele. S-a semnat și astazi un tratat de politica comuna iar la nivel de forțe de ordine conlucrarea…

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat marți, la Varna, ca are convingerea ca, in maximum un an, și Romania și Bulgaria vor fi in Spațiul Schengen. "Am convingerea ca în maximum un an și România și Bulgaria…