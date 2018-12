Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PNL Dan Vilceanu a acuzat, joi, ca Guvernul va taia, de la 1 ianuarie, pensiile romanilor cu 102 lei pe luna. Liberalul a precizat ca garzile medicilor nu vor mai fi platite, bugetarii fiind mintiti de PSD in privinta orelor suplimentare.

Vicepresedintele PNL Dan Vilceanu a declarat, joi, ca Guvernul PSD-ALDE "taie" pensiile, incepand cu 1 ianuarie, cu 102 lei pe luna.

- "Sunt cateva aspecte in acest proiect de lege a pensiilor care sunr clar neconstitutionale. Nu pti spune ca pensia de invaliditate trebuie legata de stagiu minim de cotizare. Toate drepturile legate sunt de stagiu minim". Legea pensiilor a ajuns la Camera Deputaților și va fi dezbatuta la…

- Mai exact, senatorii au adoptat o hotarare potrivit careia nicio pensie nu va scadea dupa ce noua Lege a pensiilor va intra in vigoare, scrie kanald.ro. Astfel, toate pensiile vor fi recalculate. Daca insa dupa recalculare suma obtinuta va fi mai mica decat cea incasata in prezent, pensia…

- Cum recurge acest proces de recalculare a pensiilor? Oamenii așteapta sa primeasca mai mulți bani, a fost intrebarea moderatorului de la Romania TV pentru Marius Budai. "Discutam despre stadiul implementarii legii nr. 221/2018. Aceasta lege are un interval de 12 luni de punere in practica,…

- Guvernul a adoptat Legea pensiilor, in timp ce pensionarii protestau in Piața Victoriei, nemulțumiți de schimbarile aprobate. Proiectul de lege va merge acum in Parlament, pentru dezbateri in comisii și votul din plen. Libertatea va spune ce se schimba pentru pensionari și angajați prin noua lege. Creșteri…

- Guvernul se intruneste in sedinta, miercuri, de la ora 15.00, iar pe ordinea de zi va figura si proiectul legii pensiilor, potrivit ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici. De la ora 11.00, in Piata Victoriei este un protest al pensionarilor, nemultumiti ca pensiile nu vor mai fi corelate cu salariul…

