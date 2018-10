Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, se distanțeaza de declarațiile lui Liviu Dragnea, cel care spunea ca in 10 august, in Piața Victoriei s-a incercat o lovitura de stat.Carmen Dan susține ca ea nu a folosit niciodata acești termeni in declarațiile sale publice. Raspunsul ministrului vine ca…

- Premierul Viorica Dancila, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, ministrul de Interne, Carmen Dan, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, au fost citate de Tribunalul Bucuresti, pe 26 octombrie, pentru a da declaratii in procesul in care acestea cer…

- Opoziția a vrut sa verifice interceptarile din PSD. PNL și PMP au cerut inființarea unei comisii de ancheta in Camera Deputaților, astfel incat acuzațiile aduse de Gabriela Firea sa fie investigate. Deputații au respins solicitarea lor. Liberalii l-au acuzat pe Liviu Dragnea de faptul ca a criticat…

- Razboiul spionajului din PSD. Președintele social-democraților a raspuns nervos la intrebarile jurnaliștilor referitoare la acuzațiile Gabrielei Firea, despre spionajul din PSD. Intrebat daca in interiorul partidului exista Statul Paralel, așa cum a afirmat primarul Capitalei, Liviu Dragnea s-a aratat…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat sambata, la Neptun, ca inregistrarea cu prefectul Capitalei, care era intrebata daca mint Carmen Dan si Liviu Dragnea, a fost o scena organizata de ministrul de Interne, pentru ca la final sa i se reproseze chiar ei in sedinta PSD.

- Intre timp, ambele minciuni le-au explodat in fața. Dragnea s-a apropiat cu un pas de momentul in care implicarea apropiaților sai și poate chiar a lui, personala, in reprimarea demonstranților pașnici va fi devoalata. Tariceanu s-a indepartat cu un pas de șansa de a implini dorințele celor care il…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, nu a vrut sa spuna daca a discutat în ziua mitingului diasporei cu premierul Viorica Dancila. Carmen Dan a fost întrebata, în Comisia pentru aparare a Camerei Deputatilor, unde a discutat cu parlamentarii, timp de…

- USR cere demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefului Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucos, “pentru spectacolul de brutalitate de la mitingul diasporei din Piata Victoriei”. Uniunea condamna faptul ca, in timpul manifestatiei, oameni nevinovati au fost prinsi in conflictul dintre jandarmi…