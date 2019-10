Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul guvern trebuie sa inceapa reconstructia Romaniei. Deputatul PMP Ionut Simionca apreciaza ca asteptarile pe care romanii le au de la viitorul guvern sunt extrem de mari si ca fortele politice din Opozitie au obligatia de a propune un guvern de profesionisti care sa inceapa reconstructia Romaniei.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca PSD nu va participa la votul de investitura in Parlament daca noul guvern va propune taieri de pensii si salarii, oprirea programelor pentru primari si lucruri "care nu se pliaza pe realitatea din Romania". "Legat de guvernul care va veni, foarte bine, sa…

- Moțiunea de cenzura depusa de opoziție impotriva Guvernului Dancila este slaba și nu va strange suficiente voturi pentru a trece, a spus deputatul PSD Titus Corlațean in plenul Camerei Deputaților. El a atacat opoziția pe tot parcursul discursului sau, acuzand-o ca va taia salariile și pensiile daca…

- Deputatul PMP de Bistrita-Nasaud, Ionut Simionca, a declarat astazi, in Parlament, ca motiunea de cenzura este un gest politic necesar pentru salvarea Romaniei. "Romania arata astazi, dupa 7 ani de guvernare PSD, ca un pacient cu fractura deschisa. Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila nu…

- Motiunea de cenzura "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!" a fost citita joi in plenul Parlamentului, votul fiind programat in aceasta saptamana. Ludovic Orban mizeaza pe votul mai multor parlamentari decat cei 237 care au semnat documentul. Si liderul ALDE…

- "Am vazut ieri programul de guvernare propus de PNL: 400.000 de oameni concediati, cresterea impozitelor pe salarii prin introducerea unei cote progresive, desfiintarea judetelor si a 2000 de comune din Romania. O spune chiar «premierul de compromis" pregatit de Iohannis pentru partidele de opozitie.…

- Deputatul ALDE Andrei Gerea considera ca, dupa ani in care politica a fost orientata catre stanga, este momentul ca dreapta sa ajunga la guvernare in Romania. 'Dupa cum stiti, ALDE, in momentul in care a decis sa paraseasca coalitia de guvernare, a anuntat ca va sustine prima motiune de cenzura care…

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, sustine ca nicio masura a Guvernului Dancila nu a fost tintita pe fond pentru bunastarea romanilor. ”Dupa trei ani de zile de secatuit Romania premierul ne propune pact pentru bunastare?”, a scris Turcan pe Facebook. Deputatul PNL sustine ca PSD a ”semnat…