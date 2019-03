Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele SUA, Mike Pence, a postat pe Twitter un mesaj in care vorbește despre intalnirea cu premierul Viorica Dancila și ii mulțumește acesteia pentru mesajul privind mutarea ambasadei Romaniei la Ierusalim. ''M-am bucurat sa ma intalnesc saptamana aceasta cu premierul roman Viorica Dancila,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca intrevederile pe care le a avut cu oficiali americani in cadrul vizitei efectuate in SUA in perioada 23 26 martie au repus Romania pe harta mondiala. Au fost intalniri foarte bune aici, la Washington, am avut intalnire cu vicepresedintele Statelor Unite, Mike…

- "Au fost intalniri foarte bune aici, la Washington, am avut intalnire cu vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence, cu secretarul pentru comert, Ross (Wilbur - n.r.), si cu speakerul Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, dar si cu premierul Netanyahu. A fost foarte importanta participarea la…

- In acest context, amintim ca, in mai 2018, pe marginea aceluiași subiect, presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus la Parchetul General o plangere pe numele premierului Viorica Dancila. Intrebata de Mircea Badea daca Ludovic Orban ii va face iar plangere penala premierului Romaniei, Hilde…

- "O incalcare stridenta a drepturilor Palestinei, a legilor internationale si a rezolutiilor ONU. Contribuie doar la eliminarea solutiei celor doua state, singura solutie pentru pace si stabilitate in intreaga regiune. Facem apel la Uniunea Europeana sa ia masuri in legatura cu aceasta decizie, care…

- Ambasada Israelului la Bucuresti isi exprima speranta ca reprezentanta diplomatica a Romaniei sa se mute de la Tel Aviv la Ierusalim, pozitie exprimata dupa anuntul facut in acest sens, duminica, de premierul Viorica Dancila. 'Ambasada Statului Israel o felicita pe doamna premier Dancila pentru declaratiile…

- Presedintele democrat al Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, a acuzat vineri Casa Alba ca risca o cursa a înarmarii prin retragerea Statelor Unite din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) semnat în 1987 cu Rusia, relateaza dpa citata de Agerpres."Administratia…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a invitat marti pe liderii republicani si democrati ai Congresului la o intalnire pentru a incerca sa puna capat blocajului administratiei federale ('shutdown'), relateaza AFP. Cele doua tabere par a fi in impas. Adversarii democrati ai lui Donald Trump…