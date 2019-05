Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Constituanta a Venezuelei, susținatoare a președintelui Nicolas Maduro, se pregatește sa ridice imunitatea deputaților Parlamentului, singura instituție condusa de opoziție, care au susținut marți revolta militara eșuata, a declarat duminica numarul doi al puterii chaviste, citat de AFP."Procuratura…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a facut apel sambata la fortele armate sa fie "gata" in cazul in care SUA vor decide sa lanseze o ofensiva militara pe teritoriul Venezuelei, in contextul in care opozantul Juan Guaido incearca sa atraga armata de partea sa, relateaza AFP. Nicolas…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca președintele Trump este gata, daca este necesar, sa implice armata americana în Venezuela, unde marți au avut loc ciocniri violente dupa ce un grup de soldați s-a ridicat împotriva președintelui Nicolas Maduro.”O…

- Administratia Nicolas Maduro a decis expulzarea ambasadorului Germaniei, Daniel Martin Kriener, invocând ingerințe în afacerile interne. Masura are loc la doua zile dupa ce diplomatul german l-a întâmpinat la revenirea în Venezuela pe liderul opozitiei, Juan Guaido, scrie…

- Președintele de la Caracas, Nicolas Maduro, a sugerat ca liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, ar putea fi arestat in momentul intoarcerii din vizita in Columbia, informeaza agenția de știri Dpa preluate de mediafax. "Nu poate ca pur și simplu sa vina și sa plece. Va trebui sa fie…

- Opozantul Juan Guaido, autoproclamat presedinte interimar al Venezuelei, s-a declarat vineri, intr-un interviu acordat AFP (preluat de Agerpres), pregatit, daca va fi cazul, sa autorizeze o interventie militara americana pentru a-l forta pe seful statului Nicolas Maduro sa paraseasca puterea si a…

- Președintele SUA Donald Trump a spus din nou ca trimiterea armatei americane in Venezuela "este o opțiune" pentru rezolvarea crizei politice din țara sud-americana. "Trimiterea armatei Statelor Unite in Venezuela pentru a rezolva criza este o opțiune", a transmis Donald Trump intr-o emisiune televizata,…

- Din cele 73 de tone, cea mai mare cantitate a fost vanduta catre firma de investitii Noor Capital din Abu Dhabi – 27,3 tone de aur, a informat parlamentarul Carlos Paparoni la o conferinta de presa, fara sa aduca insa dovezi in acest sens. Paparoni a informat si ca o firma turca a cumparat anul trecut…