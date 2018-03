Stiri pe aceeasi tema

- Premierul polonez a anuntat ca rachetele, care sunt dotate cu tehnologie de ultima generatie si pe care "americanii le vand doar Poloniei", "vor asigura securitatea tarii intr-un mod fara precedent".Ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak, a anuntat vineri ca Polonia si SUA au…

- Un responsabil guvernamental polonez a fost arestat de serviciile de securitate din Polonia, fiind banuit ca a furnizat Rusiei informatii secrete despre tacticile pe care guvernul de la Varsovia intentioneaza sa le foloseasca in vederea blocarii constructiei gazoductului Nord Stream 2, care va lega…

- Concesiile privind reformele judiciare pregatite de partidul de guvernamant din Polonia au ca scop sa transmita Comisiei Europene ca este posibil un compromis cu Varsovia, dar vor mentine cea mai importanta parte a schimbarilor, a declarat vineri premierul polonez Mateusz Morawiecki, potrivit Reuters.…

- Comisia Europeana a amintit Poloniei ca mai are timp doar pana la sfarsitul acestei zile sa raspunda preocuparilor executivului comunitar privind reforma sistemului judiciar si statul de drept, in timp ce guvernul de la Varsovia transmite ca nu intentioneaza sa schimbe ceva in aceasta reforma, informeaza…

- Ministrul polonez de externe, Jacek Czaputowicz, a acuzat, miercuri, Comisia Europeana ca foloseste standarde duble prin modul diferit in care trateaza statele membre, reactie survenita dupa ce Bruxelles-ul a respins argumentele prin care executivul de la Varsovia isi sustine reformele in justitie,…

- Comisia Europeanp a respins argumentele prin care executivul de la Varsovia isi sustine reformele in justitie. In perioada urmatoare, executivul comunitar ar putea cere statelor membre ale UE sa ''constate existenta unui risc clar de incalcare grava'' a statului de drept in Polonia.

- Polonia a transmis CE ca nu renunta la modificarile legilor justiției spunand ca reforma sistemului judiciar a restabilit echilibrul intre puterile statului, scrie EUObserver. In raspunsul transmis de Varșovia se arata ca “reformele … au restabilit echilibrul necesar intre puterile executive, legislative…

- Ministrul polonez de externe, Jacek Czaputowicz, a acuzat Comisia Europeana ca foloseste standarde duble prin modul diferit in care trateaza statele membre, reactie survenita dupa ce Bruxelles-ul a respins argumentele prin care executivul de la Varsovia isi sustine reformele in justitie.

- Polonia va examina in acest an modalitatile de a obtine despagubiri pentru distrugerile suferite in timpul celui de-al doilea razboi mondial, a declarat miercuri ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, transmite Reuters. "Discuta despre necesitatea de a-i compensa pe polonezi pentru…

- Jacek Czaputowicz, care si-a prezentat in Parlament viziunea asupra politicii externe a Varsoviei, a confirmat implicit ca raspunsul Poloniei la recomandarile Bruxellesului, transmise in urma cu o zi, nu anunta modificari semnificative la reformele controversate. Seria de schimbari in justitie…

- Guvernul de la Varsovia a anuntat marti seara ca a transmis Comisiei Europene raspunsul privind preocuparile acesteia legate de reforma sistemului judiciar si statul de drept, care expun Polonia unei proceduri europene inedite ce ar putea conduce inclusiv la sanctiuni, transmite AFP.

- Comisia Europeana a amintit marti Poloniei ca mai are timp doar pana la sfarsitul acestei zile sa raspunda preocuparilor executivului comunitar privind reforma sistemului judiciar si statul de drept, in timp ce guvernul de la Varsovia transmite ca nu intentioneaza sa schimbe ceva in aceasta reforma,…

- 'Astazi avem o Polonie suverana si independenta care, cred in acest lucru, va fi un stat unde vom trai din ce in ce mai bine. Vorbiti despre aceasta copiilor vostri', a spus seful statului polonez in discursul sustinut la Kamienna Gora, in Silezia Inferioara. 'Pentru ca, adesea, oamenii ne spun:…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki intreprinde joi o vizita la Bruxelles, in cursul careia le va prezenta oficialilor europeni o "carte alba" privind reforma justitiei in Polonia, in incercarea de a detensiona relatiile intre Varsovia si Uniunea Europeana, informeaza agentia de stiri Reuters.…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki i-a prezentat joi, la Bruxelles, presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, un document in care este explicata controversata reforma a sistemului judiciar din Polonia, transmit Reuters si dpa. Documentul mentioneaza ca reformele initiate…

- Despre Liviu Dragnea, The Economist mentioneaza ca nu a putut ocupa o functie in stat din cauza unei condamnari, ca numeste prim-ministri „stersi”, cel de-al cincilea, Viorica Dancila, fiind prezentat drept „un membru obscur al Parlamentului European”. Un alt exemplu este cel al premierului ceh Andrej…

- Mesajele pe care prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, le-a transmis la Bucuresti au fost "extrem de incurajatoare", vizita oficialului european fiind programata cu mult timp inainte, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu. "Mesajele…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a spus ca "nu se pune in niciun caz" problema asemanarii situatiei din Polonia cu cea din Romania, a declarat vineri, la Digi24, ministrul de externe, Teodor Melescanu. "Frans Timmermans a spus ca nu se pune in niciun caz problema…

- Oficiali polonezi vor clarifica dubiile legate de aceasta lege si vor angaja un dialog cu oficiali israelieni, a anuntat purtatoarea de cuvant a guvernului polonez Joanna Kopcinska, joi, la Varsovia. Cu toate acestea, nu va fi supusa dezbaterilor nicio modificare la aceasta lege care a fost condamnata…

- Polonia va elabora si ii va transmite Comisiei Europene un ghid cu informatiile necesare referitoare la reforma sistemului judiciar, documentul urmand a fi finalizat pana la vizita pe care premierul Mateusz Morawiecki o va efectua la Bruxelles, la 8 martie, a anuntat sambata ministrul de externe polonez…

- Parlamentul ungar a votat marti o rezolutie prin care isi exprima solidaritatea fata de Polonia, in contextul disputei pe tema statului de drept pe care Varsovia o are cu Comisia Europeana, care a activat recent impotriva Poloniei Articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene. In textul rezolutiei…

- Polonia a incalcat legislatia europeana cu privire la protectia siturilor naturale prin faptul ca a dispus sa se faca taieri in Padurea Bialowieza, una dintre ultimele paduri virgine din Europa, a apreciat marti avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), relateaza AFP conform…

- Eforturile Poloniei si ale Comisiei Europene pentru solutionarea disputei legate de statul de drept se indreapta in directia corecta, a estimat luni ministrul polonez pentru afaceri europene, Konrad Szymanski, citat de dpa. Comisia Europeana a anuntat la 20 decembrie lansarea procedurii de activare…

- Romania, amenințata cu activarea Articolului 7. Președintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, ii cere președintelui Comisiei Europene sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) privind justiția din Romania. Intr-o scrisoare adresata lui Jean…

- Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de guvernamant din Polonia, Lege si Justitie (PiS), a declarat ca "inamicii" tarii vor sa provoace sentimente antisemite, dupa ce Parlamentul de la Varsovia a fost criticat pentru aprobarea legii privind Holocaustul, relateaza site-ul televiziunii France24.

- Presedintele polonez Andrzej Duda a anuntat, marti, ca va promulga contestata lege privind Holocaustul, in pofida protestelor venite din partea Israelului si a SUA, transmite Reuters. Legea impune amenzi si pedepse cu inchisoarea de pana la trei ani pentru mentionarea termenului 'tabere poloneze…

- Multe state membre ale Uniunii Europene au semnalat ca doresc sa evite un vot privind activarea articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, iar Polonia va apara si alte tari UE din regiune, inclusiv Romania, daca va considera ca sunt tratate necorespunzator, a afirmat, joi, ministrul polonez de Externe,…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit joi pe ministrul Afacerilor Externe al Republicii Polone, Jacek Czaputowicz, printre temele discutate numarându-se si cooperarea strategica. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis a evidentiat nivelul excelent…

- Aceasta disputa incarcata de emotii a izbucnit dupa adoptarea, vineri, de Camera Inferioara a Parlamentului Polonez, a unei legi menite sa apere imaginea tarii in ceea ce priveste exterminarea evreilor de catre germani, care a avut loc in mare parte in Polonia, pe atunci sub ocupatie fascista.Mai…

- O lege menita sa imbunatateasca imaginea Poloniei si care prevede intre altele pedepse cu inchisoarea pentru cei care evoca existenta unor "lagare ale mortii poloneze" a starnit nemultumire atat in Israel, cat si in Ucraina. Statul evreu a ajuns chiar sa acuze Varsovia ca neaga Holocaustului, comenteaza…

- ''Nu pot sa inteleg de ce (institutiile europene) sunt atat de lipsite de obiectivitate in evaluarea lor privind situatia din Polonia si reformele noastre judiciare (...) Nu inteleg de ce schimbarile noastre, reformele noastre, sunt vazute ca antidemocratice, in timp ce aceleasi institutii sunt ok…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda a sustinut vineri, in timpul Forumului Economic Mondial de la Davos, reformele judiciare promovate in tara sa, dar criticate de Comisia Europeana, el afirmand ca aceste reforme sunt bazate pe masuri similare adoptate de alte state membre ale UE, precum Spania sau…

- Polonia nu va face nicio concesie in diferendul sau cu Uniunea Europeana (UE) pe tema reformelor din sistemul judiciar, a declarat vineri Jaroslaw Kaczynski, presedintele Partidului Lege si Justitie (PiS), formatiunea aflata la guvernare la Varsovia, transmite Reuters.

- Guvernul polonez "nu va accepta cu siguranta" intentia Bruxellesului de a conditiona finantarile europene de respectarea statului de drept, a declarat vineri seful diplomatiei de la Varsovia, Jacek Czaputowicz, citat de AFP.

- Polonia se bazeaza pe continuarea dialogului cu Comisia Europeana pentru a-si rezolva "diferendul" cu UE, care acuza Varsovia de violarea statului de drept si ameninta cu sanctiuni fara precedent, a declarat luni Jacek Czaputowicz, ministrul polonez de Externe, citat de AFP.

- Polonia doreste continuarea 'dialogului' pentru rezolvarea disputei cu Comisia Europeana, care acuza Varsovia de nerespectarea statului de drept si o ameninta cu sanctiuni fara precedent, a declarat luni ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, relateaza AFP. 'Ne bazam pe dialog pentru rezolvarea…

- Presedintele Consiliului National al Magistraturii (KRS) din Polonia, Dariusz Zawistowski, a decis sa demisioneze 'in semn de protest' fata de reforma controversata a sistemului judiciar adoptata de puterea conservatoare, a anuntat vineri purtatorul sau de cuvant, potrivit AFP. "Este un strigat…

- Decizia a fost adoptata miercuri seara, dupa o luna de negocieri cu TVN24 si organizatii mass-media, a declarat presedintele KRRiT, Witold Kolodziejski, pentru cotidianul Rzeczpospolita.El a anuntat de asemenea elaborarea, in cooperare cu reprezentanti ai mass-media, a unui cod de conduita…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a aparat controversatele reforme din sistemul judiciar sustinute de conservatorii aflati la putere in tara sa, dupa ce presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a intalnit cu el marti seara la Bruxelles pentru a-i transmite criticile oficialilor europeni…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, crede ca nationalistii conservatori aflati la putere in Polonia ar putea incerca sa scoata tara din Uniunea Europeana in momentul in care Varsovia va deveni un contributor net la bugetul european, potrivit unui interviu publicat miercuri si citat de AFP.