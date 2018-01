Vicepresedintele CE Jyrki Katainen, la Davos: Europa are o problema cu lipsa de fonduri pe care o va lasa Brexitul in bugetul UE

Stiri pe aceeasi tema

- Brexitul lasa Uniunea Europeana cu o mare problema, cea a lipsei de fonduri provocate in bugetul UE, iar negocierile dintre statele membre referitoare la contributii vor fi foarte dificile, a declarat Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene insarcinat cu Locurile de Munca, Cresterea, Investitiile…

- Fostul premier britanic David Cameron, cel care a convocat referendumul ce a decis iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar in campania caruia a militat pentru ramanerea in blocul comunitar, estimeaza acum ca Brexitul nu mai este 'un dezastru' si ca 'situatia este mai putin rea' decat se…

- ''Trebuie sa ne asumam mai multe responsabilitati, trebuie sa ne luam destinul in propriile maini'', a spus ea conform agentiei DPA, estimand ca pana in prezent Uniunea Europeana a fost prea ezitanta in fata crizelor din Orientul Mijlociu si Africa. Merkel a apreciat totodata ca UE nu trebuie…

- Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean Arad a fost subiect de discutie de nenumarate ori si a fost blamata de toti pacientii care au trecut pe acolo. Cladirea care arata jalnic, dotarile insuficiente, conditiile de groaza din respectiva sectie au facut ca aradenii sa ceara imperativ autoritatilor…

- directiva UE 2281/2016 pentru aparatele de climatizare si agregatele de racire pentru realizarea confortului Cea mai recenta dintr-o serie de implementari esalonate sub egida Comisiei Europene in vederea cresterii eficientei energetice si reducerii emisiilor de carbon in intreaga Europa, Directiva privind…

- Romania a reusit, cu ajutorul Politicii Agricole Comune (PAC), in cei 10 de la aderarea la Uniunea Europeana, sa dobandeasca pozitia de lider european in productia de miere si sa restructureze sectorul viti-vinicol, dar a ramas in continuare cu o slaba organizare a fermelor mici si a filierelor pe…

- In doar doua saptamani, carburantii s-au scumpit cu 3%. Desi preturile din Romania sunt inca sub media europeana, cresterea preturilor de la noi este mai accentuata decat cresterea medie din Europa. Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua saptamani…

- Uniunea Europeana declara razboi ambalajelor din plastic, ca parte a unui plan mai amplu de curatare a mediului european, incercand sa se asigure ca orice astfel de ambalaj va fi reutilizabil sau reciclabil pana in 2030. Mobilizat de decizia Chinei, care a interzis importul de deseuri reciclabile,…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat, marti, prima strategie la nivel european privind materialele plastice, iar Romania urmeaza sa interzica, din vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte subtire cu maner. În urma deciziei de marţi, toate ambalajele din plastic de pe piaţa…

- Viorica Dancila spune ca Irakul și Pakistanul sunt in UE. Europarlamentarul Viorica Dancila sugereaza, intr-un interviu acordat in primavara anului 2017, ca Iranul și Pakistanul ar fi state membre ale Uniunii Europene. Viorica Dancila, nominalizata de PSD pentru funcția de prim-ministru , dupa demisia…

- Bulgaria, o tara despre care se spune ca este cea mai saraca si corupta din Uniunea Europeana, are sansa sa-si imbunatateasca imaginea odata cu preluarea presedintiei prin rotatie a UE. Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene si, mai nou, un prieten al statelor estice, crede ca Bulgaria…

- Cum este posibil ca automatizarea si robotizarea sa stimuleze crearea de locuri de munca? De ce nu dau robotii muncitori afara in Romania si in tarile din Europa de Est? In primul rand, pentru ca muncitorii calificati sunt la mare cautare iar evolutia demografica din Romania este defavorabila – tot…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, in aceasta saptamana, la conferinta la nivel inalt cu tema 'Perspective pentru viitorul nostru - Elaborarea cadrului financiar multianual', organizata de Comisia Europeana in pregatirea dezbaterii de catre colegiul comisarilor…

- Marea Britanie ar putea pierde aproape o jumatate de milion de locuri de munca pana in 2030 daca iese din Uniunea Europeana fara un acord, potrivit scenariului cel mai pesimist al unui studiu comandat de primarul proeuropean al Londrei Sadiq Khan si dezvaluit joi. "Daca Regatul Unit va parasi…

- Este nevoie de supercalculatoare pentru a procesa cantitati din ce in ce mai mari de date. In acelasi timp, acestea aduc beneficii pentru societate in multe domenii, de la asistenta medicala si energie din surse regenerabile la siguranta auto si securitate cibernetica. Initiativa Comisiei este esentiala…

- E foarte greu de facut un rezumat al studiilor si specializarilor pe care Maria Bostenaru Dan le-a obtinut, in ultimul deceniu, la universitati de top din Europa. M-am uitat cu atentie pe profilul ei de Linkedin si am incercat sa fac un rezumat al studiilor si specializarilor, dar nu am reusit. Daca…

- Ungaria este gata sa isi majoreze pana la 1,2% din PIB contributia la bugetul Uniunii Europene, a declarat luni Janos Lazar, sef de cabinet al premierului Ungariei, citat de MTI. "Suntem convinsi ca nu putem avea mai multa Europa cu mai putini bani", a spus ministrul ungar intr-o conferinta de presa…

- Clujul iși ridica trei sali de sport din fonduri europene Municipiul Cluj-Napoca va folosi fonduri europene provenind din doua axe ale Programului Operațional Regional pentru realizarea a trei noi sali de sport. Clujul este oraș al sportului în 2018 și va investi în trei sali de sport…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel,…

- Majorarile salariile succesive din Romania au facut ca țara noastra sa fie in fruntea clasamentului european in privința creșterii costului forței de munca, evoluția in ultimul an fiind de peste 10 ori mai mare fața de media raportata in zona euro. Romania a avut, in al treilea trimestru din 2017, o…

- Angajatorii din Europa ofera aproape 1.000 de locuri de munca romanilor interesati sa lucreze in tari precum Portugalia, Germania, Marea Britanie, Belgia sau Italia. Locurile de munca anuntate variaza de la culegatori de fructe la salvamari sau macelari. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera,…

- “Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de…

- Negocierile cu privire la viitoarea relatie intre Uniunea Europeana si Marea Britanie ar trebui sa inceapa "cat mai curand posibil", a estimat vineri presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in a doua zi a Consiliului European de iarna.

- Prima faza a acordului privind Brexitul satisface Romania, iar problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata, a declarat presedintele Klaus Iohannis, care participa la reuniunea Consiliului European. "Eu cred că se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte…

- O suma de 278 de miliarde de euro a intrat deja in economia reala a Europei prin intermediul fondurilor structurale si de investitii europene, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene (CE) publicat joi, care evidentiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finantare,…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, a spus, pentru EVZ, ca bugetul pentru 2018 realizat de coaliția de guvernare este neconstituțional. Prin urmare, liberalii nu exclud varianta sesizarii Curții Constituționale. Vicepreședintele formațiunii de dreapta trage un semnal de alarma, susținand ca bugetul nu ține…

- Florin Citu, vicepresedinte PNL, este de parere ca bugetul pe anul viitor incalca Legea fundamentala a tarii si va atrage procedura de infringement din partea Comisiei Europene din cauza ignorarii recomandarilor referitoare la deficitul structural. Citu spune ca veniturile pentru anul viitor sunt supraestimate…

- Acordul anuntat vineri de Uniunea Europeana si Londra privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar european nu rezolva o serie de ingrijorari esentiale pentru multi oameni de la sud si nord de frontiera irlandeza, a estimat vineri partidul republican irlandez Sinn Fein, transmite DPA. ''Brexitul…

- Un studiu realizat de The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), agenția europeana pentru proprietatea intelectuala, arata ca vanzarile de haine, incalțaminte și accesorii contrafacute in Uniunea Europeana sunt de aproape 10% din totalul vanzarilor din acest sector in UE. Business-urile…

- Bunul simt a prevalat in negocierile privind Brexitul dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, a declarat ministrul de Externe al Frantei. Acesta a spus ca sunt binevenite semnalele ca discutiile au ajuns intr-o faza avansata, scrie news.ro.„Munca depusa in negocieri... ne duce incet spre…

- Vanzarile de haine, incaltaminte si accesorii contrafacute in Uniunea Europeana sunt de aproape 10- din totalul vanzarilor din acest sector in UE, arata un studiu realizat de The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), agentia europeana pentru proprietatea intelectuala. Business-urile…

- Peste 45.000 de catalani au protestat in Bruxelles intr-un marș pentru sprijinirea independenței Cataloniei. Fostul lider catalan Carles Puigdemont a participat și el la manifestație și s-a adresat mulțimii spunanc ca ”Situația din Catalonia arata fața Europei”, scrie AFP. Marșul a fost organizat de…

- O prevedere dintr-un Regulament al Comisiei Europene potrivit caruia calatorii trebuie despagubiti daca trenurile întârzie mai mult de 60 de minute se va aplica si în România doar din 3 decembrie 2019. Pâna atunci, liniile ferate din tara noastra ar trebui reabilitate,…

- Danemarca a adoptat joi o lege care interzice trecerea gazoductului rusesc „Nort Stream-2” prin apele sale teritoriale. Aceasta masura permite guvernului sa interzica crearea de proiecte de conducte, ghidandu-se de considerente de securitate sau de politica, transmite paginaderusia.ro…

- Parlamentul European a votat joi Bugetul UE pentru anul 2018, valoarea totala a acestuia urmand sa ajunga la 160,1 mld. euro, in crestere cu 1,4% fata de anul precedent. Cele mai mari sume de bani sunt directionate in vederea incurajarii crearii locurilor de munca, in special pentru tineri, precum…

- In urma promisiunilor electorale, guvernul PSD-ALDE s-a ținut de cuvant in ceea ce privește pomana electorala. Astfel, pensiile și ajutoarele sociale au crescut. Dar cu ce consecințe? Bugetul tarii sufera de pe urma acestor creșteri, in ciuda avertizarilor specialiștilor, guvernul neținand…

- Trimisul special al AGERPRES, Florin Barbuța, transmite: In Uniunea Europeana exista o mare lichiditate in piața, instituțiile financiare au mulți bani, dar aceștia nu ajung la proiecte, a declarat Martins Zemitis, economist la reprezentanța Comisiei Europene din Letonia, care susține ca in acest…

- Michael Schneider (PPE), la Cluj: Exista pericolul diminuarii fondurilor UE pentru Romania Liderul grupului Partidului Popular European(PPE) din Comitetul European al Regiunilor, Michael Schneider (Germania), a fost prezent sambata la Cluj, la Liga Alesilor Locali ai PNL, unde a acordat un interviu…

- ''De fiecare data cand se produce un dezastru, vreau ca Uniunea Europeana sa ofere mai mult decat condoleante'', a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, joi, cu ocazia prezentarii noilor planuri ale executivului comunitar de consolidare a capacitatii Europei de a face fata…

- Declaratie politica Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova In declarația mea politica de astazi voi aborda un subiect nespus de important la nivel european. Voi vorbi despre tineri, locurile de munca și șansa lor de maine. Discuția vine in contextul summit-ului social axat pe promovarea locurilor de…

- Stroe a declarat la Parlament ca "dreptul la munca in UE este cel mai important beneficiu pe care romanii il au ca urmare a procesului de aderare la UE si, din pacate, in acest moment, acest drept de munca este afectat de aceste modificari", mentionand ca este ingrijorat de "lipsa de reactie si pasivitatea"…

- 'Exista mai multe state europene unde problema minoritatilor etnice a fost rezolvata. Cred ca a venit momentul ca si Uniunea Europeana sa se aplece asupra acestei probleme si sa fie conceputa o lege unitara pentru protectia acestor minoritati la nivel european. Obiectivul pe care ni l-am propus -…

- RePatriot, proiect de repatriere prin antreprenoriat, continua seria de acțiuni dedicate românilor de peste hotare prin participarea la doua evenimente și organizarea unei conferințe care a avut loc la Bruxelles pe 7-8 Noiembrie. Prin participarea la astfel de conferințe, echipa…

- Uniunea Europeana dorește ca Irlanda de Nord sa poata ramane in Uniunea sa vamala dupa Brexit pentru a impiedica revenirea la frontiera strict controlata cu Irlanda, au indicat vineri la Bruxelles surse europene in cea de-a doua zi a unei runde de negocieri privind Brexitul, potrivit AFP. …

- Siegfried Mureșan, dupa vizita la Airbus Helicopters Romania: „Tot mai multe companii din Brașov fac treaba Guvernului, inființeaza secții de invațamant profesional in care iși pregatesc viitori angajați”. Eurodeputatul a mai aflat ca investitorii din județul Brașov au nevoie de forța de munca inalt…

- Uniunea Europeana va reflecta la reorganizarea protectiei civile in Europa, la cererea Portugaliei, lovita in acest an de incendii devastatoare, a declarat luni, la Lisabona, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, informeaza AFP. "Vom reflecta, la cererea Portugaliei, la reorganizarea…

- Vicepresedintele PNL Florin Catu a publicat duminica seara o evaluare a starii economiei romanesti dupa noua luni de cand PSD a preluat puterea, aratand ca principalele rezultate ale politicilor guvernamentale sunt cresterea preturilor si a dobazilor, devalorizarea leului sau taierea drastica a banilor…